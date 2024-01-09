Арест и заявление в опеку: что грозит блогеру, который выкинул младенца в сугроб

Провокационное видео блогера Сергея Косенко вызвало волну возмущения у общественности. На ролике бизнесмен с высоты собственного роста бросает младенца в снег. Вскоре под публикацией появились гневные комментарии и призывы к тому, чтобы на действия молодого отца обратили внимание правоохранительные органы. О том, грозит ли блогеру наказание, и как на инцидент отреагировали в Госдуме, расскажет редакция «Радио 1».