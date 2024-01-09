Арест и заявление в опеку: что грозит блогеру, который выкинул младенца в сугроб

Фото: iStock/Chalabala
Провокационное видео блогера Сергея Косенко вызвало волну возмущения у общественности. На ролике бизнесмен с высоты собственного роста бросает младенца в снег. Вскоре под публикацией появились гневные комментарии и призывы к тому, чтобы на действия молодого отца обратили внимание правоохранительные органы. О том, грозит ли блогеру наказание, и как на инцидент отреагировали в Госдуме, расскажет редакция «Радио 1».
Блогер-миллионник бросил младенца в сугроб
Блогер-миллионник Сергей Косенко опубликовал видео с младенцем в своих социальных сетях. В кадре он подбрасывает малыша, который падает в глубокий снежный сугроб. Бизнесмен сопроводил видеозапись фразой: «Первый полет Лео!».
Общественность осудила блогера Косенко за видео с младенцем
На Косенко обрушилась волна критики после публикации им видео с младенцем в сугробе. Подписчики писали о том, что ребенок мог получить повреждения, заболеть или даже погибнуть. Неравнодушные пользователи сети призывали обратить внимание на ситуацию правоохранительные органы. Одна из подписчиков блогера отметила в комментариях главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения с детьми. Также общественность настаивала на проверке семьи органами опеки.
В Татарстане мать и её сожитель убили 4-х месячного ребенка, подбрасывая в воздух
Косенко, в свою очередь, попытался оправдаться и назвал запись постановочной. По его словам, вместо ребенка он кинул в сугроб куклу. Однако внимательные подписчики блогеру не поверили и заявили, что ребенок открывал и закрывал глаза, что было заметно на видео.
Екатерина Мизулина осудила блогера Косенко за видео с ребенком в сугробе
Екатерина Мизулина поделилась мнением относительно инцидента в своем телеграм-канале. Она заявила, что ее возмутила видеозапись, на которой блогер бросает в снег своего двухмесячного сына. Мизулина отметила, что ради хайпа блогеры переходят черту и заходят слишком далеко. Глава лиги безопасного интернета выразила уверенность в том, что после данных кадров встанет вопрос о безопасности и здоровье малыша.
«В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией», — заявила Мизулина.
Также она сообщила, что уточнит сведения по уплате налогов блогером.
«Я как раз уточняю, что у него там по налогам. Потому что ранее он уже был «на маячке» на проверку по уклонению от уплаты», — сообщила Мизулина.
Лера Кудрявцева и Ксения Бородина осудили блогера Косенко
Некоторые представители российского шоу-бизнеса поспешили прокомментировать выходку блогера. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что защищать бизнесмена могут только те, у кого нет детей.
«Просто дичь. Его самого бы кинуть с Эвереста», – заявила Кудрявцева.
Ведущая шоу «Последний герой» Ксения Бородина призналась, что пришла в ярость, когда увидела видео.
«Что только блогеры не делают с грудничками. <…>. Охваты — это круто, конечно же, но важно, какой путь выбран для этих охватов», — возмутилась телеведущая.
Бизнесмена осудила также супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия Костенко предупредила, что новорожденных детей нельзя встряхивать, так как это может привести к синдрому детского сотрясения. Она назвала происходящее на ролике насилием и призвала не повторять подобные действия.
В Петербурге ребёнка госпитализировали после падения на него отца
Какое наказание грозит блогеру за видео с младенцем в сугробе
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в ближайшее время по факту действий блогера будет направлено заявление в Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил назначить Косенко 15 суток административного ареста. Он также выразил сомнения в том, что блогер бросил в снег куклу. Парламентарий заявил, что блогеры часто идут на необдуманные поступки для того, чтобы привлечь аудиторию.
«Блогеры, как люди публичные, осуществляют через интернет некий призыв: если они это делают, значит, они допускают, что другие тоже будут так делать. То есть этот блогер призывает так обращаться с детьми. Все-таки я надеюсь искренне, что этот человек не настолько девиантен в сознании, чтобы всерьез детей кидать в сугробы», — заключил Милонов.
Читайте также:
В Екатеринбурге арестовали мужчину, выбросившего дочь с пятого этажа
В Екатеринбурге ребёнок, которого выкинули из окна, 4 дня пролежал в сугробе
На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать
Анастасия Крестьянова