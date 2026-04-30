Археолог Бутягин: ситуация с арестом работает против науки и объединения

30 апреля 2026, 13:34

Российский ученый-археолог Александр Бутягин заявил, что ситуация с его арестом работает против науки и объединения. Он считает, что мир «ужасно изменился».





Напомним, 28 апреля удалось освободить Бутягина, арестованного в Польше по запросу Украины из-за участия в археологических экспедициях в Крыму. Он вернулся в Россию в рамках обмена задержанными.



В разговоре с RT археолог отметил, что теперь каждому ученому перед поездкой в европейские страны необходимо держать в уме ситуацию, произошедшую с ним.





«Это все работает против науки и против объединения, но, к сожалению, это так. Мир таким ужасным образом изменился. Даже польский полицейский, который вел меня на суд, говорил: "Вот, даже ученых теперь арестовывают". Такие времена», — рассказал Бутягин.