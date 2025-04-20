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Путин выделил селам в Южной Осетии по 1 млн рублей к 80-летию Победы

К 80-летию Победы Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Средства направят на реставрацию мемориалов, обновление памятных стендов и поддержку музеев, посвященных подвигам жителей региона.

Кириенко подчеркнул, что Южная Осетия — земля героев, чей вклад в Победу прошлого, а также в современную защиту «общей родины» в ходе СВО остается неоспоримым.

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«Сегодня светлый праздник Пасхи (...), но впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонд выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. (...) Большое количество сынов Южной Осетии — плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину», — заявил Кириенко.
Он отметил, что выделенные средства укрепят связь поколений и помогут сохранить историческую память.

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Юрист объяснила, на кого ляжет ответственность за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ
Адвокат Кудерко: Ответственность за ошибки в квитанциях по оплате ЖКУ лежит на УК
20 апреля 2025, 06:00

Фото: iStock/marchmeena29

При обнаружении ошибок в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо сразу обращаться в управляющую компанию (УК). Такой совет дала россиянам адвокат Елена Кудерко, сообщает агентство «Прайм».
Управляющие компании отвечают за расчет платы за отопление, водоснабжение, содержание общего имущества дома и другие услуги. Часто завышенные суммы возникают из-за ошибок в их работе. После обращения жильца УК обязана пересчитать платеж и выставить корректный счет.

Кудерко напомнила, что за незаконное завышение тарифов УК может быть оштрафована по Жилищному кодексу в пользу собственника, а также по КоАП на сумму до 300 тысяч рублей.

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Россиянам раскрыли порядок выплат пенсий перед майскими праздниками
СФР: Перед майскими праздниками пенсии россиянам выплатят досрочно
20 апреля 2025, 05:35

Фото: iStock/mars58

Пенсии за майские праздники будут выплачены россиянам досрочно. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России, передает «Комсомольская правда».
Выплаты, обычно поступающие с 1 по 4 мая, будут перечислены 30 апреля. Пенсии за период с 5 по 11 мая получателям перечислят раньше — с 5 по 7 мая. После 11 мая график выплат вернется к стандартному.

Большинство пенсионеров получают деньги на банковские карты или через Почту России, которая не работает в праздничные дни. В СФР рекомендовали уточнять даты в региональных отделениях из-за возможных локальных особенностей.

Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам
Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам
Ранее сообщалось, что с 1 мая некоторые россияне начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Эта мера направлена на поддержку граждан, которым требуется больше средств на уход и лекарства. Повышение коснется тех, кто в апреле стал инвалидом I группы или отметил 80-летие.

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#деньги
#пенсии
#карты
#выплаты
#майские праздники
#график
#служба
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Герои приземлились: экипаж «Союза МС-26» успешно вернулся на Землю
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и одним американцем вернулся на Землю
20 апреля 2025, 04:46

Фото: кадр видео Telegram @roscosmos_gk

Корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в казахстанской степи в 04:20 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмос», который вел прямую трансляцию возвращения экипажа.
Спускаемый аппарат опустился в 147 км юго-восточнее Жезказгана. На место посадки сразу направились спасатели для эвакуации экипажа.

Корабль отстыковался от модуля «Рассвет» МКС в начале дня (около часу ночи), после чего штатно выполнил сход с орбиты: торможение двигателей началось примерно в 03:27 мск, разделение отсеков — в 03:55 мск, вход в атмосферу — в 03:58 мск.

Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.

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#корабль
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#аппарат
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Стало известно о новой схеме телефонных мошенников с признанием в обмане
МВД: Мошенники признаются жертвам в обмане с целью запугать их
20 апреля 2025, 04:32

Фото: iStock/AntonioGuillem

Телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане. Об этом сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
Злоумышленники звонят от имени сотрудников мобильного оператора, утверждая, что срок действия договора связи истекает, и просят сообщить код из СМС для его продления. После получения кода аферист заявляет, что обманул жертву, чтобы вызвать панику.

Далее под видом сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга или «Госуслуг» мошенники вновь связываются с жертвой и инструктируют перевести деньги на «безопасный счет», якобы для поимки преступников.

МВД призвало граждан быть бдительными и не передавать коды подтверждения третьим лицам.

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#деньги
#мвд
#мошенники
#смс
#счёт
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Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
20 апреля 2025, 00:25

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник. Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с президентом РФ на службе также находится мэр Москвы Сергей Собянин.

Пасха отмечается в 2025 году 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье проводит Пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборе на Волхонке.



Путин регулярно посещает ключевые церковные службы: на Рождество выбирает храмы за пределами столицы, а на Пасху — главный собор страны. Исключением стали 2000 год (Исаакиевский собор в Петербурге), 2003 год (визит в Душанбе) и 2020 год, когда из-за пандемии он ограничился часовней в Ново-Огарево.

19 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Россия остановила все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

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