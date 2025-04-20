Путин выделил селам в Южной Осетии по 1 млн рублей к 80-летию Победы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Средства направят на реставрацию мемориалов, обновление памятных стендов и поддержку музеев, посвященных подвигам жителей региона.
Кириенко подчеркнул, что Южная Осетия — земля героев, чей вклад в Победу прошлого, а также в современную защиту «общей родины» в ходе СВО остается неоспоримым.
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Кириенко подчеркнул, что Южная Осетия — земля героев, чей вклад в Победу прошлого, а также в современную защиту «общей родины» в ходе СВО остается неоспоримым.
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«Сегодня светлый праздник Пасхи (...), но впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонд выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. (...) Большое количество сынов Южной Осетии — плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину», — заявил Кириенко.Он отметил, что выделенные средства укрепят связь поколений и помогут сохранить историческую память.
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Мария Моисеева