Артемий Лебедев передал привет показавшему средний палец украинцу

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал инцидент, который произошёл с ним недалеко от города Киото (Япония): украинец показал ему неприличный жест и снял это на видео.
«Видимо, совсем молодой юный человек ещё, просто не умеет пилить контент, но ему очень хотелось понравиться», — заявил блогер в своём выпуске обзора новостей, который доступен «ВКонтакте».Лебедев также считает, что оскорбивший его незнакомец смотрит его канал, и передал ему горячий привет.
Ранее дизайнер раскритиковал оформление российских купюр и документов.
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