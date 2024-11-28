Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как принял сотрудников полиции за телефонных мошенников. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в один из дней ему позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лебедев решил не продолжать разговор и повесил трубку. Дизайнер объяснил, что представители госорганов не звонят по телефону.
После этого ему позвонили еще раз с другого номера. Когда Лебедев взял трубку, то услышал тот же голос, сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Через некоторое время неизвестный написал ему в мессенджере с просьбой выйти на связь. Блогер добавил его в черный список.
Звонок от настоящих полицейских очень тяжело отличить от звонка мошенника, добавил Лебедев. Он заключил, что представителям госструктур необходимо дополнительно сообщать людям о звонке.
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После этого ему позвонили еще раз с другого номера. Когда Лебедев взял трубку, то услышал тот же голос, сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Через некоторое время неизвестный написал ему в мессенджере с просьбой выйти на связь. Блогер добавил его в черный список.
«Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: "Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?"», — рассказал дизайнер.
Звонок от настоящих полицейских очень тяжело отличить от звонка мошенника, добавил Лебедев. Он заключил, что представителям госструктур необходимо дополнительно сообщать людям о звонке.
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Екатерина Коршунова