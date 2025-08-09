Арзамасские попрошайки требуют деньги «на опохмел» — туристы в шоке

09 августа 2025, 01:56

Фото: istockphoto/Vershinin

Туристы в историческом центре Арзамаса столкнулись с агрессивными попрошайками, требующими деньги «на опохмел». Полиция начала штрафовать навязчивых просителей по новым поправкам к КоАП, но проблема сохраняется из-за маргиналов, заменяющих цыганские группы.