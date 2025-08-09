Арзамасские попрошайки требуют деньги «на опохмел» — туристы в шоке
Туристы в историческом центре Арзамаса столкнулись с агрессивными попрошайками, требующими деньги «на опохмел». Полиция начала штрафовать навязчивых просителей по новым поправкам к КоАП, но проблема сохраняется из-за маргиналов, заменяющих цыганские группы.
После масштабного благоустройства Соборной площади и Гостиного ряда Арзамас превратился в туристическую жемчужину Нижегородской области. Однако за пределами парадных улиц (например, на ул. Урицкого) гостей ждут разбитые дороги, покосившиеся дома и отсутствие инфраструктуры. Именно здесь концентрируются попрошайки, преимущественно местные маргиналы, открыто требующие деньги на алкоголь.
Региональные поправки к КоАП позволили полиции штрафовать «приставучих прохожих с просьбами» на сумму до 1,5 тыс. рублей.
Горожане поддержали инициативу. Многим неловко отказывать, особенно когда в руках у просителя бутылка, — отмечают местные жители. Хотя во время рейда NN.RU журналисты не зафиксировали ни одного случая, патрулирование признано эффективным временным решением.
