Пятидневная магнитная буря началась на Земле и продлится до 13 августа
На Земле началась магнитная буря, вызванная воздействием корональной дыры на Солнце, которая продлится до 13 августа. Пик геомагнитной активности ожидается в ночь на 9 августа, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.
Согласно прогнозу учёных, в ближайшие 5–7 дней магнитосфера будет периодически достигать «жёлтого» уровня возмущений. Специалисты также сообщают:
«Уровень бури пока умеренный. На настоящий момент её единственным источником является влияние корональной дыры. Ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца пока не доходили. В случае их ночного прихода возможно значительное усиление возмущений».Пик бури ожидается около полуночи 8 августа из-за прибытия плазменного облака после солнечной вспышки класса M4.4, произошедшей 5 августа. Это станет самым сильным геомагнитным возмущением с 13 июня 2025 года. Интенсивность будет колебаться, но угрозы для работы спутников и энергосистем нет.