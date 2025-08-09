Пятидневная магнитная буря началась на Земле и продлится до 13 августа

09 августа 2025, 00:48

Фото: iStock/SUNG YOON JO

На Земле началась магнитная буря, вызванная воздействием корональной дыры на Солнце, которая продлится до 13 августа. Пик геомагнитной активности ожидается в ночь на 9 августа, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.





Согласно прогнозу учёных, в ближайшие 5–7 дней магнитосфера будет периодически достигать «жёлтого» уровня возмущений. Специалисты также сообщают:





«Уровень бури пока умеренный. На настоящий момент её единственным источником является влияние корональной дыры. Ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца пока не доходили. В случае их ночного прихода возможно значительное усиление возмущений».