Астрофизик Панов объяснил ненужность ядерного оружия в борьбе с астероидами

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Доктор физико-математических наук, астрофизик Александр Панов заявил, что в борьбе с астероидами ядерное оружие не нужно применять.
Так он прокомментировал предложение китайских учёных защищаться от астероидов ядерным оружием.
Немного отличное мнение об этом вопросе высказал генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.
Ранее сообщалось, что капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки.
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«Да, они действительно несут опасность. Астероиды могут попасть в Землю. Но ядерное оружие не нужно, чтобы сбивать их, если только в экстремальной ситуации», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Панов.
Немного отличное мнение об этом вопросе высказал генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.
«Говорить о том, что за неделю до столкновения возможны только ядерные средства, по-моему, некорректно. Возможно, достаточно будет и кинетического удара, чтобы подправить траекторию астероида, и он пролетел мимо. Если траектория объекта действительно такая, что столкновения не избежать, и он слишком большой, чтобы сдвинуть его кинетическим ударом, тогда единственный вариант – применять ядерные технологии», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.
Ранее сообщалось, что капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки.
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Мелисса Тимофеева