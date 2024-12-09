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Мимолётная влюблённость и авантюры: Гороскоп с 9 по 15 декабря для всех знаков зодиака

Фото: iStock/ifc2

Фото: iStock/ifc2

В сфере карьеры достижение взаимопонимания станет значительно проще, если сосредоточиться на общих деловых интересах. В любви важно избегать ревности и бережно относиться к чувствам друг друга. Что касается здоровья, необходимо внимательно следить за колебаниями кровяного давления и избегать излишних волнений.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 9 по 15 декабря.

Овну надо быть приветливым и вежливым. Отдыхать желательно не дожидаясь выходных. При сильном напряжении лучше взять паузу.



Телец будет авантюрным и захочет пережить позитивные эмоции. Ему благоприятно экспериментировать.

Близнецы испытают мимолётную влюблённость. Свои симпатии нужно оставить в тайне.

Раку надо заниматься общественной деятельностью, быть на виду. Деловое и личное общение принесёт ему радость и удовлетворение.

Лев будет смелым и решительным. Ему надо постараться контролировать эмоции и не драматизировать.

Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года

Деве нужно проявить интерес к своим духовным потребностям, к философии. Ей полезно расширять кругозор и изучать новое.

Весы будут позитивно себя оценивать. Им благоприятно быть оптимистично настроенными и верить в свой успех.

Скорпион расширит круг знакомств. Он может рассчитывать на выполнение данных ему обещаний, но и самому нужно поступать благородно.

Стрельцу поможет чувство юмора. Он сможет иначе взглянуть на обстоятельства и заметить возможности, на которые раньше не обращал внимания.

Козерог справится со всеми трудностями и завоюет новую вершину. Ему сопутствует удача.

Водолей получит много впечатлений от публичной деятельности. Он станет популярнее, к нему будут благосклонны.

Рыбы успешно реализую те дела, которые давно наметили. Им желательно быть скромными и немногословными.

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#эмоции
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В Москве наградят победителей чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0»
09 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock / wutwhanfoto

В Москве 16 декабря пройдёт торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0» в формате фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – автономной некоммерческой организации «Международный Центр развития креативных индустрий «КРЕАДЭВ».
АНО поддерживает творческие молодёжные проекты, проводит мероприятия в сфере креативных индустрий, в том числе в Московском регионе – чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов «ФИДЖИАТЛОН 2.0» на стыке классических и инновационных творческих технологий.
«Чемпионат стартовал 7 октября. В нём участвовали студенты образовательных учреждений Воскресенска, Щёлкова, Лобни, Красногорска и других городов Московской области. В течение двух месяцев чемпионат объединял заказчиков креативного продукта, творческую молодёжь колледжей и вузов Москвы и Московской области, экспертов в креативных индустриях, помогавших участникам создавать работы на современных программных платформах», – говорится в сообщении.
16 декабря Центр «КРЕАДЭВ» организует торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0». В его рамках пройдут награждение заказчиками победителей; выступление спикеров; мультимедийные презентации фиджитал-продуктов, которые формируют креативную экономику.

Церемония пройдёт с 10:00 до 14:00 в АКИ.лаб по адресу: Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.2.

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Синоптик Позднякова: высота снежного покрова в Москве выросла до 14 см
09 декабря 2024, 13:11

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Москве к утру понедельника, 9 декабря, высота снежного покрова выросла до 14 см, что в два раза превышает норму для этого месяца. Об этом сообщила синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, наибольшие показатели фиксируют в Клину и Дмитрове, где покров достиг 30 сантиметров.
«На востоке Московской области снега немного – 2–5 см, а в Серпухове всего 1 см. В Москве высота снежного покрова на ВДНХ достигла 14 см, что вдвое выше нормы», — приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой.
Тем временем в Кузбассе сильные снегопады и вовсе привели к тому, что мэр Кемерова ввел ограничение для большегрузов на дорогах. Как сообщает «Сiбдепо», в часы максимальной загруженности транспортных артерий фурам массой более 15 тонн будет запрещено движение по ним.

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Командир рассказал о ситуации в ЧВК «Вагнер» после авиакатастрофы с Пригожиным
Вагнеровец Ратибор: после авиакатастрофы с Пригожиным не было совета командиров
09 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Вагнеровец Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал о ситуации после авиакатастрофы с основателем ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным. Он отметил, что никто не проводил совета командиров. Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, смерть Пригожина стала шоковым известием практически для всех. Ратибор подчеркнул, что обсуждаемый совет командиров ЧВК является мифом.

В ЧВК «Вагнер» всегда главенствовало единоначалие, добавил он. Проводились совещания, на которых ставили задачи каждому командиру подразделения на предстоящие боевые действия, заключил Ратибор.

Напомним, самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа прошлого года. Выжить никому из находившихся на борту воздушного судна не удалось.

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Как выбрать елку на новый год 2025: лучшие советы по выбору натурального и искусственного дерева
09 декабря 2024, 12:58

Фото: istockphoto / petrenkod

Новый год — это время волшебства, радости и ожидания чуда. Один из самых ярких атрибутов этого праздника — новогодняя ёлка. В преддверии праздника многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — живую или искусственную? «Радио 1» расскажет, как выбрать идеальное новогоднее дерево.

Виды деревьев на Новый год


На Новый год можно поставить разные виды деревьев:

  • ель — традиционное новогоднее дерево с приятным хвойным ароматом и стойким свежим запахом;
  • сосна — отличается опрятным внешним видом, длинными тонкими иголками и насыщенным зелёным цветом;
  • пихта — имеет мягкую хвою, приятный запах и голубоватый оттенок;
  • туя — декоративное растение с насыщенным зелёным цветом и разными размерами.

Какие существуют елки на Новый год


  • Обыкновенная ель.

Это самый распространённый вид новогодней ёлки. Она неприхотлива, растёт в разных климатических условиях и имеет короткие иголки.

  • Голубая ель.

Голубая ель отличается от обыкновенной своим цветом. Её иголки имеют голубоватый оттенок, что делает ёлку очень красивой. Она также неприхотлива и хорошо переносит морозы.

  • Канадская ель (глаука коника).

Канадская ель — это декоративный сорт ели с мягкой хвоёй и небольшими размерами. Она идеально подходит для маленьких помещений и квартир. Глаука коника также устойчива к болезням и вредителям.

  • Датская ель (пихта Нордмана)


Датская ель — это пышное и мягкое хвойное дерево с голубоватым оттенком. Она родом с Кавказа и отличается своей красотой и ароматом. Датская ель может достигать больших размеров, поэтому её лучше выбирать для просторных помещений.

  • Пихта Фрайзера


Пихта Фрайзера — это ещё один вид пихты с приятным запахом и правильными формами. Она имеет тёмно-зелёные иголки и хорошо переносит морозы. Пихта Фрайзера также устойчива к болезням и вредителям.

Как выбрать натуральную ёлку на Новый год


При приобретении натуральных новогодних ёлок, важно выбирать товары, реализуемые на официальных торговых точках, чтобы убедиться в их легальности и соответствии установленным требованиям. Товары, продающиеся на таких площадках, проходят контроль качества и соблюдают нормы продажи.

С середины декабря на розничных рынках и вблизи торговых центров начинают работать новогодние ярмарки. Покупка ёлок у частных лиц или на нелегальных рынках — незаконно. Следует обращаться только к проверенным продавцам, имеющим договор с питомниками на поставку хвойных растений.

Оптимальное время для покупки ёлки — это примерно двадцатые числа декабря. Если приобрести дерево слишком рано, это может быть чревато его быстрой потерей свежести, а иголки начнут осыпаться еще до завершения новогодних праздников.

При выборе хвойного дерева рекомендуется учитывать несколько ключевых факторов:

  • свежая ёлка имеет густую и ароматную хвою. У здоровой ели иголки слегка маслянистые на ощупь, а у старой ветки легко ломаются с характерным звуком;
  • стоит осмотреть ствол на предмет плесени и грибка, их не должно быть;
  • дерево должно быть с ровным и достаточно толстым стволом без трещин, так как тонкое основание не обеспечит долговечность;
  • ветки должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета, эластичными и прочно держаться на ветках;
  • чтобы проверить качество дерева, надо ударить его стволом о землю или слегка встряхнуть. Если иголки сильно осыпаются, это указывает на низкое качество;
  • разотрите несколько иголок в ладонях, должен ощущаться характерный хвойный аромат;
  • сухая, пожелтевшая и крошащаяся хвоя, а также отсутствие запаха указывают на то, что дерево было срублено давно.
  • нужно выбирать ель с одной макушкой. Две, три или обрезанная макушка — признак некачественного товара.
Фото: istockphoto / Animaflora

Как выбрать искусственную ёлку на Новый год


Выбор искусственной ёлки на Новый год требует внимательного подхода, чтобы она не только вписалась в интерьер, но и служила долго, радуя в праздничные сезоны. Вот несколько факторов, которые стоит учитывать при покупке искусственного дерева:

Материалы изготовления

Искусственные ёлки могут быть выполнены из различных материалов, которые влияют на их внешний вид и долговечность:

  • ПВХ (поливинилхлорид) — наиболее популярный материал для искусственных ёлок. Это недорогие деревья, которые достаточно долговечны, но часто выглядят менее натурально;
  • PE (полиэтилен) — более дорогие елки, изготовленные из полиэтилена, выглядят гораздо естественнее. У них мягкие, плотно расположенные иголки, которые напоминают настоящие;
  • смешанные технологии (PE/PVC) — модели, комбинирующие оба материала, что позволяет получить наиболее натуральный внешний вид при относительно доступной цене.

Структура и форма


При выборе ёлки важно обращать внимание на её форму. Хорошее искусственное дерево должно иметь равномерно распределенные ветви, симметричную структуру и достаточное количество веток, чтобы избежать пустот.

Обратить внимание стоит на следующие аспекты:

  • полнота ветвей — чем больше веток, тем плотнее выглядит елка. Если дерево слишком «рыхлое», его будет сложнее украсить;
  • ствол и подставка — важно убедиться, что ствол устойчив, а подставка достаточно крепкая для того, чтобы ёлка стояла устойчиво и не падала

Размер


  • размер ёлки должен соответствовать пространству, в котором она будет стоять. Слишком большая ёлка в маленькой комнате будет выглядеть громоздко, а маленькая в просторной — слишком скромно;
  • обычно длина искусственной ёлки варьируется от 1,5 до 3 метров, но также есть компактные модели для небольших помещений;
  • учтите высоту комнаты и место, где вы планируете поставить ёлку, чтобы она не затрудняла передвижение и не перекрывала источники света.

Легкость установки


Современные искусственные елки часто имеют удобную систему сборки и установки.

  • Сборные ёлки — эти деревья собираются по частям. После использования их легко разобрать и компактно хранить;
  • Ёлки с фиксированными ветвями — дерево поставляется в одном цельном виде и требует минимальных усилий для расправления ветвей.

Подсветка


Некоторые искусственные ёлки уже оснащены встроенной подсветкой, что значительно облегчает процесс украшения. Это может быть как LED-подсветка, так и традиционные гирлянды с лампочками.

  • LED-подсветка — экономична, долговечна и не нагревается;
  • гирлянды с лампочками — придают уютную атмосферу, но могут потребовать замены лампочек через несколько сезонов.

Цена и долговечность


Важно обратить внимание на качество материала и производителя, а также наличие гарантии. Кроме тог, необходимо убедиться, что производитель предоставляет гарантию на свою продукцию, что может свидетельствовать о высоком качестве товара.

Фото: istockphoto / Jose Martinez Calderon

Что лучше: искусственная или живая ёлка


Выбор между искусственной и живой ёлкой зависит от нескольких факторов, таких как экология, удобство, стоимость и эстетические предпочтения.

Живая ёлка


Преимущества:

  • экологичность. Живая ель — это натуральный продукт, который не наносит вреда окружающей среде;
  • аромат. Живая ёлка наполняет дом приятным хвойным ароматом, который создаёт атмосферу праздника;
  • красота. Живая ель выглядит более естественно и красиво, чем искусственная;
Недостатки:

  • сложность установки. Живую ель сложнее установить, чем искусственную, особенно если она высокая;
  • уход. Живая ель требует ухода, включая полив и подкормку. Если ёлка установлена в горшке, её нужно пересадить после праздников;
  • ограниченный срок службы. Живая ель живёт всего несколько недель, после чего иголки начинают осыпаться.

Искусственная ёлка


Преимущества:

  • удобство. Искусственную ёлку легко установить и разобрать, что делает её идеальным вариантом для тех, кто часто переезжает или не хочет тратить время на уход за живым деревом;
  • долговечность. Искусственная ёлка может прослужить несколько лет, что позволяет сэкономить деньги в долгосрочной перспективе;
  • неприхотливость. За искусственной ёлкой не нужно ухаживать, достаточно просто хранить её в упаковке до следующего праздника.
Недостатки:

  • отсутствие аромата. Искусственная ёлка не имеет хвойного аромата, что может быть недостатком для некоторых людей;
  • возможный вред для окружающей среды. Некоторые искусственные ёлки могут содержать токсичные вещества, которые могут загрязнять окружающую среду при утилизации;
  • неестественный вид. Искусственная ёлка может выглядеть неестественно и искусственно, что может испортить атмосферу праздника.
Выбор между живой и искусственной ёлкой зависит от ваших предпочтений, бюджета и готовности ухаживать за живым деревом. Если вы хотите насладиться атмосферой праздника и ароматом настоящей ели, то живая ёлка — ваш выбор. Если же вы предпочитаете удобство, долговечность и неприхотливость, то искусственная ёлка — ваш вариант.

Где купить искусственную ёлку в Подмосковье


В Подмосковье есть несколько мест, где можно купить искусственные ёлки.

  1. ТЦ «Мега» (Химки, Белая дача, другие локации) — в крупных торговых центрах часто есть отделы с новогодними товарами, где можно найти широкий выбор искусственных ёлок;
  2. Леруа Мерлен — в этом гипермаркете строительных и хозяйственных товаров есть большой выбор искусственных ёлок разных размеров и расцветок;
  3. Ашан — в крупных гипермаркетах этой сети часто можно найти недорогие искусственные ёлки;
  4. Онлайн-магазины — различные маркетплейсы предлагают доставку ёлок по Подмосковью, и часто с хорошими скидками;
  5. Рынки и ярмарки — например, на рынке в Одинцово или в других крупных городах Подмосковья могут быть сезонные точки с продажей новогодних ёлок.

Как хранить искусственную елку


Для продления срока службы искусственной ёлки важно обеспечить ей правильное хранение. Вот несколько рекомендаций:

  • перед тем как убрать ёлку на хранение, снимите с неё все украшения;
  • протрите ёлку мягкой влажной тканью, чтобы удалить пыль;
  • разберите ёлку на составные части и аккуратно сложите их в коробку;
  • зафиксируйте пушистые ветки каждой части ёлки, обмотав их верёвкой;
  • поместите ёлку в сухое, тёмное и прохладное место, например, в шкаф, кладовку или на балкон.
Следуя этим советам, вы сможете надолго сохранить вашу искусственную ёлку в отличном состоянии.

Фото: istockphoto / Ekaterina Chizhevskaya

Куда сдавать елку после Нового года


Сдать ёлку в специальный пункт приёма.В некоторых городах существуют пункты приёма ёлок, где их перерабатывают и используют для производства щепы. Щепа идёт на удобрение почвы, подсыпку в вольерах для животных и другие нужды.

Кроме того, можно отдать ёлку в зоопарк или приют для животных. Там её используют для создания укрытий, подстилок и тренажёров для животных.

Если у вас есть дачный участок или гараж, то вы можете самостоятельно нарезать ёлку на щепки и использовать их для создания компостной кучи или растопки печей и каминов.

Не забывайте, что перед утилизацией ёлки нужно снять с неё все игрушки, гирлянды и мишуру.

Но что делать с искусственной ёлкой? Вот несколько вариантов утилизации:

  1. Сдать в пункт приёма. В некоторых городах существуют специализированные пункты, где ёлки перерабатываются в вторсырьё;
  2. Переработать самостоятельно. Из веток можно сделать украшения для дома, а из ствола — подставки для цветов;
  3. Выбросить в мусор. В России пока нет системы переработки искусственных ёлок, поэтому их обычно выбрасывают с обычным мусором.

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Для студентов гуманитарного колледжа в Серебряных Прудах провели урок мужества
09 декабря 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Урок мужества организовали для студентов Московского областного гуманитарного открытого колледжа в Серебряных Прудах молодогвардейцы и члены партии «Единая Россия», почётным гостем мероприятия стал руководитель Серебряно-Прудского отделения общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Игорь Король, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе урока Игорь Король поделился с ребятами не только историями из своей жизни, но и рассказал о подвигах участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что герои всегда были, есть и будут, и только от нас зависит, будем ли мы помнить их подвиги», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что Игорь Король с начала СВО активно занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам. Кроме того, он организует спортивные турниры, посвящённые погибшим героям-землякам.

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#студенты
#колледж
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На уборку снега во дворах Подмосковья выведут около тысячи единиц техники
09 декабря 2024, 12:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Около тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации задействуют в уборке от снега подмосковных дворов и общественных пространств сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В первую очередь снег убирают у входных групп домов, на лестницах, тротуарах и подъездах к контейнерным площадкам. Затем проводится уборка проездов, детских игровых площадок и других объектов», — отметили в министерстве.
В настоящее время снежный покров в Московской области составляет около 12 сантиметров. Обильные снегопады сегодня ожидаются в пяти городских округах: Одинцовском, Дмитровском, Пушкинском, Клину и Истре.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 400 человек
09 декабря 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 400 жителей 23 городских округов Московской области расселили из аварийного жилья на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«Всего за неделю из 178 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 6,6 тыс. квадратных метров были расселены 412 человек. Им предоставили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, выплатили выкупную стоимость либо предоставили сертификаты на покупку жилья в любом районе Подмосковья», — говорится в сообщении.
Аварийные помещения были расселены в следующих округах: Павлово-Посадский, Волоколамский, Раменский, Воскресенск, Мытищи, Дмитровский, Дзержинский, Зарайск, Щёлково, Клин, Шаховская, Коломна, Шатура, Луховицы, Химки, Орехово-Зуевский, Талдомский, Подольск, Ступино, Пушкинский, Солнечногорск, Серпухов и Сергиево-Посадский.

Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#нацпроекты
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в основном ликвидировали последствия снегопада
09 декабря 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники ликвидировали последствия прошедшего в выходные снегопада. Всего в регионе выпало около 15 см снега, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«За два дня провели уборку более 40 тыс. км муниципальных и региональных дорог. В первую очередь убирали трассы с высокой интенсивностью движения и опасные участки. К уборке дорог, тротуаров и остановок привлекли 2128 рабочих и1200 единиц спецтехники. А минувшей ночью провели противогололёдную обработку. Она охватила порядка 25 тыс. км дорог. Сейчас работы продолжаются», – говорится в сообщении.
Как предупредили в министерстве, сегодня местами в Подмосковье идёт снег. Вечером и ночью на дорогах возможна гололедица. Поэтому автомобилистам опасно выезжать на летней резине. Кроме того, необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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#подмосковье
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В Подмосковье скорректировали работу светофоров на трёх перекрёстках
09 декабря 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Режим работы светофоров поменяли на трёх перекрёстках в Московской области для оптимизации дорожного движения, изменения произошли на территории Чехова, Жуковского и Воскресенска, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Чехове была скорректирована работа светофора на пересечении улиц Гагарина и Комсомольской: теперь по утрам и вечерам время выезда на Гагарина с Комсомольской увеличено пять секунд. А в Воскресенске было увеличено время работы пешеходного светофора на перекрёстке улицы Горького с улицей Менделеева», — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе Жуковский на шесть секунд увеличено время левого поворота с улицы Лацкова на улицу Гагарина.

Оптимизация работы светофоров в регионе продолжается.

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#московская область
#подмосковье
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