Мимолётная влюблённость и авантюры: Гороскоп с 9 по 15 декабря для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры достижение взаимопонимания станет значительно проще, если сосредоточиться на общих деловых интересах. В любви важно избегать ревности и бережно относиться к чувствам друг друга. Что касается здоровья, необходимо внимательно следить за колебаниями кровяного давления и избегать излишних волнений.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 9 по 15 декабря.
Овну надо быть приветливым и вежливым. Отдыхать желательно не дожидаясь выходных. При сильном напряжении лучше взять паузу.
Телец будет авантюрным и захочет пережить позитивные эмоции. Ему благоприятно экспериментировать.
Близнецы испытают мимолётную влюблённость. Свои симпатии нужно оставить в тайне.
Раку надо заниматься общественной деятельностью, быть на виду. Деловое и личное общение принесёт ему радость и удовлетворение.
Лев будет смелым и решительным. Ему надо постараться контролировать эмоции и не драматизировать.
Деве нужно проявить интерес к своим духовным потребностям, к философии. Ей полезно расширять кругозор и изучать новое.
Весы будут позитивно себя оценивать. Им благоприятно быть оптимистично настроенными и верить в свой успех.
Скорпион расширит круг знакомств. Он может рассчитывать на выполнение данных ему обещаний, но и самому нужно поступать благородно.
Стрельцу поможет чувство юмора. Он сможет иначе взглянуть на обстоятельства и заметить возможности, на которые раньше не обращал внимания.
Козерог справится со всеми трудностями и завоюет новую вершину. Ему сопутствует удача.
Водолей получит много впечатлений от публичной деятельности. Он станет популярнее, к нему будут благосклонны.
Рыбы успешно реализую те дела, которые давно наметили. Им желательно быть скромными и немногословными.
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Овну надо быть приветливым и вежливым. Отдыхать желательно не дожидаясь выходных. При сильном напряжении лучше взять паузу.
Телец будет авантюрным и захочет пережить позитивные эмоции. Ему благоприятно экспериментировать.
Близнецы испытают мимолётную влюблённость. Свои симпатии нужно оставить в тайне.
Раку надо заниматься общественной деятельностью, быть на виду. Деловое и личное общение принесёт ему радость и удовлетворение.
Лев будет смелым и решительным. Ему надо постараться контролировать эмоции и не драматизировать.
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Деве нужно проявить интерес к своим духовным потребностям, к философии. Ей полезно расширять кругозор и изучать новое.
Весы будут позитивно себя оценивать. Им благоприятно быть оптимистично настроенными и верить в свой успех.
Скорпион расширит круг знакомств. Он может рассчитывать на выполнение данных ему обещаний, но и самому нужно поступать благородно.
Стрельцу поможет чувство юмора. Он сможет иначе взглянуть на обстоятельства и заметить возможности, на которые раньше не обращал внимания.
Козерог справится со всеми трудностями и завоюет новую вершину. Ему сопутствует удача.
Водолей получит много впечатлений от публичной деятельности. Он станет популярнее, к нему будут благосклонны.
Рыбы успешно реализую те дела, которые давно наметили. Им желательно быть скромными и немногословными.
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Дарья Осипова