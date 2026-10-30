Лука Голодный 31 октября: как в этот день гадали на луковой шелухе и что делали в Велесову ночь, народные приметы и запреты
31 октября православные верующие почитают апостола и евангелиста Луку, а в народном календаре отмечают Луков день, который также называют Лукой Голодным. С этой датой связаны необычные обряды, гадания на суженого, строгие запреты и поверья о Велесовой ночи, когда, согласно преданиям, граница между мирами живых и мертвых становится особенно тонкой. Какие традиции соблюдали наши предки, почему нельзя было переедать и что предсказывали погодные приметы — в материале «Радио 1».
Какой православный праздник отмечают 31 октября
В субботу, 31 октября, православная церковь совершает память апостола и евангелиста Луки, одного из 70 учеников Иисуса Христа. Также в этот день вспоминают обретение мощей преподобного Иосифа Волоцкого, мученика Марина, преподобного Иулиана Персиянина и великомученицу Злату (Хрису). Дата приходится на двадцать вторую седмицу по Пятидесятнице, поста нет.
Главным святым этого дня считается апостол Лука, который родился в I веке в сирийской Антиохии — одном из крупнейших городов восточной части Римской империи. Он получил хорошее образование, изучал медицину и живопись, а позднее прославился как евангелист, врач и первый иконописец.
Услышав о проповедях Иисуса Христа, Лука отправился в Галилею, чтобы лично встретиться с Ним. Впоследствии он вошел в число семидесяти учеников Спасителя, которым было поручено рассказывать людям о приближении Царства Божия.
Во время последних земных событий жизни Христа Лука находился в Иерусалиме и тяжело переживал распятие Учителя. Особое место в его житии занимает история встречи с воскресшим Иисусом по дороге в Эммаус.
Согласно церковному преданию, Лука вместе с другим учеником Христа, Клеопой, направлялся из Иерусалима в это селение. По пути к ним присоединился незнакомый путник, который начал объяснять ветхозаветные пророчества о Мессии. Ученики внимательно слушали его, однако не догадывались, что перед ними воскресший Христос.
Когда путники добрались до Эммауса, они предложили незнакомцу остаться с ними и разделить трапезу. Во время ужина гость взял хлеб, благословил его, разломил и подал ученикам. Именно в этот момент Лука и Клеопа узнали Иисуса, после чего Он стал невидим. Потрясенные произошедшим, они немедленно вернулись в Иерусалим, чтобы поделиться новостью с другими апостолами.
Спустя некоторое время Лука присоединился к апостолу Павлу во время его второго миссионерского путешествия. Вместе они отправились в Македонию, где проповедовали христианство и создавали новые церковные общины. Лука стал одним из ближайших соратников Павла, сопровождал его в странствиях и помогал, в том числе используя свои врачебные знания. В Послании к Колоссянам апостол Павел называл его «возлюбленным врачом».
Когда Павел оказался под стражей в Кесарии, Лука не оставил своего спутника. Он сопровождал его и во время опасного морского путешествия в Рим, где апостол должен был предстать перед судом императора. Путешественники пережили сильный шторм и кораблекрушение возле острова Мальта, но в итоге добрались до Италии.
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Находясь в Риме, Лука продолжал помогать Павлу. Именно там, согласно церковной традиции, он написал третье Евангелие и книгу Деяний святых апостолов. При составлении Евангелия он использовал рассказы очевидцев земной жизни Христа и свидетельства Его учеников. Предполагается, что одним из важных источников стали воспоминания самой Девы Марии. Благодаря труду евангелиста до наших дней дошли подробности рождения Иисуса, события Его детства и притчи, отсутствующие в текстах других евангелистов.
После казни Павла Лука продолжил миссионерскую деятельность. По церковному житию, он проповедовал в Италии, Далмации, Македонии и Ахаии, а в преклонном возрасте отправился в Ливию и Египет. Последние годы жизни апостол провел в Греции, где продолжал создавать церковные общины и рукополагать священнослужителей.
Согласно преданию, Лука принял мученическую смерть в возрасте 84 лет в греческих Фивах. Его тело было погребено в области Беотия. При этом в других источниках указывается, что сегодня мощи евангелиста хранятся в итальянской базилике Святой Иустины.
Особое место в почитании святого занимает его связь с иконописью. По церковному преданию, именно Лука первым написал образ Пресвятой Богородицы с Младенцем Христом на руках. Позднее он создал еще несколько изображений Божией Матери, которые она сама благословила. Ему также приписывают первые иконы апостолов Петра и Павла.
Поэтому православные верующие почитают Луку как первого иконописца и покровителя художников, иконописцев, писателей и врачей.
В этот же день вспоминают преподобного Иосифа Волоцкого, в миру Ивана Санина, жившего в XV–XVI веках. Он основал Успенскую обитель под Волоколамском, которая впоследствии стала Иосифо-Волоколамским монастырем. Святой прославился строгим подвижничеством и борьбой с ересями.
Луков день и Велесова ночь: какие традиции соблюдали на Руси
В народном календаре 31 октября получило сразу два названия — Лука Голодный и Луков день. Первое было связано с представлениями о необходимости умеренности в еде, второе — с особым отношением к луку, который считался главным продуктом этого праздника.
К концу октября крестьяне завершали уборку основных овощных культур, проверяли зимние запасы и готовились к наступлению холодов. Луку в этот период приписывали особую целебную силу. Считалось, что овощ способен «вытягивать» болезни и защищать от зимних недугов. Поэтому 31 октября каждый член семьи старался съесть хотя бы немного лука, чтобы не болеть в течение предстоящей зимы.
Хозяйки добавляли его в супы, похлебки и каши, использовали в качестве начинки для пирогов и употребляли в свежем виде. Также готовили медовые лепешки и угощали ими родственников.
В деревнях устраивали специальные луковые ярмарки. Торговцы привозили на базары мешки и связки репчатого лука, а покупатели выбирали крепкие и сухие головки, которые могли долго храниться. Считалось, что обилие лука на прилавках сулит спокойную зиму и хороший урожай в следующем году.
Впрочем, большого заработка такая торговля обычно не приносила. В народе даже появилась поговорка: «Луком торговать — луковым мочалом и подпоясываться».
Особое место в праздничных традициях занимали девичьи гадания. Незамужние девушки очищали луковицу, стараясь снять шелуху аккуратно и не повредить сам овощ. Если удавалось отделить три крупных слоя, это считалось предвестником скорого знакомства с женихом или предложения руки и сердца до следующей Святой Троицы.
Снятую шелуху не выбрасывали. Девушки прятали ее над печью и хранили до Пасхи, предварительно загадав желание о замужестве. Если к весне шелуха оставалась целой, верили, что возлюбленный вскоре сделает предложение.
Лук также использовали в качестве домашнего оберега. Связки овоща развешивали возле дверей и окон, поскольку считалось, что резкий запах способен отпугнуть нечистую силу.
Мужчины в этот день уделяли внимание рыбалке. Апостола Луку считали покровителем рыбного промысла, поэтому существовало поверье, что 31 октября обязательно нужно отправиться на водоем — тогда улов окажется особенно хорошим. Рыбаки проверяли лодки, ремонтировали сети и верши, готовили снасти и договаривались о совместном промысле. Перед выходом на воду молились святому, прося удачного улова и благополучного возвращения домой. Пойманную рыбу оставляли для семейного стола, солили или замораживали.
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Помимо этого, крестьяне занимались подготовкой хозяйства к зиме. Ухаживали за домашним скотом: кормили животных, чесали их и давали вдоволь нагуляться перед наступлением морозов. Проверяли кровлю и ремонтировали хозяйственные постройки, поскольку октябрь считался последней возможностью привести дом в порядок перед затяжными осенними дождями.
В этот день также было принято проводить уборку, уделять внимание здоровью и завершать заготовки овощей и фруктов на зиму. Некоторые верили, что желание, загаданное под дубом или осиной, обязательно исполнится.
Однако с наступлением вечера начиналась еще одна необычная традиция — Велесова ночь, которая приходилась на ночь с 31 октября на 1 ноября.
Согласно древним славянским поверьям, это был праздник перехода от осени к зиме, напоминающий Хэллоуин. Считалось, что в этот период граница между миром живых и миром мертвых исчезает, а по земле начинают бродить духи и души умерших.
Поэтому после наступления темноты люди старались не выходить из дома, плотно запирали двери и окна. Для защиты от нечистой силы зажигали свечи или растапливали печь, стараясь сохранить огонь до самого утра. Считалось, что его свет не позволит злым духам проникнуть в жилище.
Что нельзя делать 31 октября на Луку Голодного
С Лукой Голодным на Руси связывали множество запретов. Главным из них считалось ограничение в еде. Согласно народным поверьям, человек, который 31 октября будет чрезмерно много есть, в следующем году может столкнуться с голодом, нуждой и нехваткой продовольствия.
Поэтому хозяйки старались готовить сытные, но умеренные блюда. Также не рекомендовалось злоупотреблять острой пищей, поскольку это, согласно суевериям, могло привести к проблемам с желудком. От алкоголя тоже советовали отказаться: верили, что выпивший в этот день рискует серьезно заболеть.
Не менее строгие ограничения касались финансов и семейного благополучия. Давать деньги и ценные вещи в долг не рекомендовалось: считалось, что их могут не вернуть, а отношения с заемщиком испортятся. Отдельный запрет распространялся на соль — по поверью, вместе с ней из дома могли уйти семейный покой и достаток.
Также существовали ограничения, связанные с природой и домашними делами. На Луку Голодного запрещалось рубить деревья, ломать ветви, срывать листья и даже собирать веники для бани. Считалось, что подобные действия могут навлечь неприятности. Не советовали и тяжело работать, чтобы не причинить вред здоровью.
Другие запреты на 31 октября:
- Не ходить в лес без необходимости — по поверьям, там можно было заблудиться, встретить нечистую силу или не выбраться из чащи.
- Не выходить на перекрестки и окраины деревни — считалось, что в таких местах прячутся злые духи.
- Не кричать и не сквернословить — громкими возгласами можно было привлечь чертей из леса, а бранные слова, согласно поверьям, могли навлечь беду на всю семью.
- Не устраивать свидания и романтические встречи — дата считалась неблагоприятной для личной жизни.
- Не свататься и не играть свадьбы — существовало поверье, что заключенный в этот день брак окажется несчастливым и недолговечным.
- Не начинать новые дела — считалось, что они могут принести трудности.
- Не впускать в дом незнакомцев — под видом человека мог скрываться злой дух.
- Не выходить из дома после заката — в Велесову ночь можно было встретить души умерших или попасть в мир духов.
- Не гасить свечи на ночь — огонь должен был оставаться зажженным до утра, защищая жилище от нечисти.
- Не смотреть перед сном в окна — по поверью, так можно было случайно увидеть нечистую силу.
- Не оставлять одежду и белье на улице на всю ночь.
О чем говорила погода 31 октября 2026 года
На Луку Голодного крестьяне внимательно наблюдали за небом, облаками, птицами и домашними животными. По их поведению пытались определить, когда придут морозы, насколько суровой окажется зима и какой будет погода в начале ноября.
Особое значение придавали первому снегу. Считалось, что если 31 октября снег еще не выпал, настоящая зима наступит нескоро. По ночному небу определяли приближение дождей и снегопадов, а по поведению скота предсказывали изменения температуры.
Основные погодные приметы на 31 октября:
- Снег еще не выпал — зима наступит поздно.
- Ночное небо затянуто плотными облаками — скоро начнутся продолжительные дожди.
- Звезды ночью выглядят тусклыми или мутными — к сырой и дождливой погоде.
- Месяц выглядит бледным — к скорому снегу.
- Рожки молодого месяца направлены на север — ближайшие дни будут сухими, если на юг — ожидается дождливая погода.
- Облака движутся с севера на юг — день будет солнечным.
- Северный ветер — скоро похолодает.
- Птицы с утра сидят нахохлившись — к ненастью и дождю.
- Галки кружат большими стаями — к ясной погоде.
- Кошка царапает пол — поднимется сильный ветер.
- Лошадь фыркает — к потеплению, храпит — к ухудшению погоды.
- Корова поднимает морду против ветра — скоро пойдет дождь.
- Домашний скот скрипит зубами — зима будет суровой.
- Вода поднялась в колодце — приближаются холода.
- В лесу слышен вой лисиц — погода испортится.
Кто отмечает именины 31 октября
В православный праздник 31 октября именины отмечают мужчины с именами Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф (Осип), Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор (Теодор) и Юлиан.
По другим источникам, в этот день также поздравляют Александров, Артемов, Василиев, Леонидов, Петров и Яковов.