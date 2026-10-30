Лука Голодный 31 октября: как в этот день гадали на луковой шелухе и что делали в Велесову ночь, народные приметы и запреты

30 октября 2026, 09:40

Фото: iStock/den-belitsky

31 октября православные верующие почитают апостола и евангелиста Луку, а в народном календаре отмечают Луков день, который также называют Лукой Голодным. С этой датой связаны необычные обряды, гадания на суженого, строгие запреты и поверья о Велесовой ночи, когда, согласно преданиям, граница между мирами живых и мертвых становится особенно тонкой. Какие традиции соблюдали наши предки, почему нельзя было переедать и что предсказывали погодные приметы — в материале «Радио 1».





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Какой православный праздник отмечают 31 октября

Фото: iStock/Daniel Christel

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Фото: iStock/Anna_Anikina

Луков день и Велесова ночь: какие традиции соблюдали на Руси

Фото: iStock/YelenaYemchuk

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Что нельзя делать 31 октября на Луку Голодного

Фото: iStock/zoom-zoom

Не ходить в лес без необходимости — по поверьям, там можно было заблудиться, встретить нечистую силу или не выбраться из чащи.

Не выходить на перекрестки и окраины деревни — считалось, что в таких местах прячутся злые духи.

Не кричать и не сквернословить — громкими возгласами можно было привлечь чертей из леса, а бранные слова, согласно поверьям, могли навлечь беду на всю семью.

Не устраивать свидания и романтические встречи — дата считалась неблагоприятной для личной жизни.

Не свататься и не играть свадьбы — существовало поверье, что заключенный в этот день брак окажется несчастливым и недолговечным.

Не начинать новые дела — считалось, что они могут принести трудности.

Не впускать в дом незнакомцев — под видом человека мог скрываться злой дух.

Не выходить из дома после заката — в Велесову ночь можно было встретить души умерших или попасть в мир духов.

Не гасить свечи на ночь — огонь должен был оставаться зажженным до утра, защищая жилище от нечисти.

Не смотреть перед сном в окна — по поверью, так можно было случайно увидеть нечистую силу.

Не оставлять одежду и белье на улице на всю ночь.

О чем говорила погода 31 октября 2026 года

Фото: iStock/Dmitriydanilov

Снег еще не выпал — зима наступит поздно.

Ночное небо затянуто плотными облаками — скоро начнутся продолжительные дожди.

Звезды ночью выглядят тусклыми или мутными — к сырой и дождливой погоде.

Месяц выглядит бледным — к скорому снегу.

Рожки молодого месяца направлены на север — ближайшие дни будут сухими, если на юг — ожидается дождливая погода.

Облака движутся с севера на юг — день будет солнечным.

Северный ветер — скоро похолодает.

Птицы с утра сидят нахохлившись — к ненастью и дождю.

Галки кружат большими стаями — к ясной погоде.

Кошка царапает пол — поднимется сильный ветер.

Лошадь фыркает — к потеплению, храпит — к ухудшению погоды.

Корова поднимает морду против ветра — скоро пойдет дождь.

Домашний скот скрипит зубами — зима будет суровой.

Вода поднялась в колодце — приближаются холода.

В лесу слышен вой лисиц — погода испортится.

Кто отмечает именины 31 октября