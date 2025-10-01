АТОР: в продаже появились туры в Турцию следующим летом со скидками
В рамках этапа ранних продаж на рынке появились туры в Турцию с 30% скидками следующим летом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Такие скидки на размещение дают пляжные отели. Как правило, раннее бронирование подразумевает полную оплату тура за 20-30 дней до заезда.
Ранее стало известно, что Израиль намерен запустить прямые авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Гендиректор Минтуризма страны Дани Шахар заявил, что к 2026 году поток российских туристов должен вернуться к допандемийным показателям.
