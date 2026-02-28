АТОР заявила о возможном нахождении в ОАЭ десятков тысяч российских туристов
По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Эмиратах могут находиться десятки тысяч российских туристов.
В ОАЭ, в частности, около 50 тысяч человек, включая самостоятельных и организованных отдыхающих, а также пассажиров, застрявших в стране из‑за сбоев транзитных маршрутов. Об этом говорится в телеграм-канале организации.
Обстановка обострилась после того, как в субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других городах Ирана. На этом фоне, как ранее сообщала Росавиация, авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, а ОАЭ ввели ограничения на его использование.
Средства ПВО перехватили ракету над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort Spa в Абу‑Даби, где отдыхают, в том числе, россияне. На видео очевидцев заметно след от ракеты и вспышку взрыва в небе. По словам гостей, перед этим слышались пролетающие самолеты, а звуки разрывов повторялись примерно каждые 30-40 секунд.
Утром 28 февраля Израиль заявил о превентивном ударе по территории Ирана — в Тегеране и ряде других городов слышали взрывы. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана под названием «Эпическая ярость», пояснив, что ее цель — «устранение непосредственной угрозы» со стороны иранского режима и защита американцев.
