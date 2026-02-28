АТОР заявила о возможном нахождении в ОАЭ десятков тысяч российских туристов

28 февраля 2026, 18:09

АТОР: в ОАЭ могут быть примерно 50 тысяч россиян

Фото: istockphoto/alan64

По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Эмиратах могут находиться десятки тысяч российских туристов.