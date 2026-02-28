Выросло число погибших при бомбежке иранских школьниц
Число погибших школьниц при атаке Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана выросло до 24. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местные власти.
Речь идет об ученицах начальной школы «Шаджаре Тайебе». Ранее агентство писало только о пяти погибших школьницах. Другие детали трагедии пока неизвестны.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана. В Тегеране и других городах были слышны взрывы. После этого президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которая получила название «Эпическая ярость».
Позже в Иерусалиме прогремели взрывы на фоне ответной атаки Ирана. Целями также стали военные базы США на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.
