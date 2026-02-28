Выросло число погибших при бомбежке иранских школьниц

28 февраля 2026, 14:51

Число погибших при атаке Израиля на иранский Минаб школьниц выросло до 24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Число погибших школьниц при атаке Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана выросло до 24. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местные власти.