Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

28 февраля 2026, 15:45

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аракчи атаки США и Израиля

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.