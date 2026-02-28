Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Беседа состоялась по инициативе Тегерана. Аракчи проинформировал Лаврова о действиях Ирана «по отражению агрессии» со стороны США и Израиля, которые «в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы».
Глава МИД РФ осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение» и призвал прекратить удары, вернув урегулирование конфликта в дипломатическое русло.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. Он отметил, что ее цель — защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».
