Аудитория мессенджера Max достигла 85 миллионов человек

Аудитория национального мессенджера Max достигла 85 миллионов зарегистрированных пользователей, а суточный охват превысил 55 миллионов активных аккаунтов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
По информации компании, с момента запуска пользователи отправили более 18 миллиардов сообщений и совершили свыше 2,5 миллиарда голосовых и видеозвонков. Также в мессенджере было записано более 200 миллионов видеокружков и отправлено свыше одного миллиарда стикеров.
Отмечается, что на платформе активно развиваются публичные каналы. Их создали блогеры, компании и государственные организации — всего более 140 тысяч каналов. Суммарная аудитория подписчиков таких страниц превысила 54 миллиона человек.
