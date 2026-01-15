В MAX ответили на сведения от анонимов о «полном взломе» нацмессенджера

15 января 2026, 01:02

ТАСС: В MAX назвали фейковыми и опровергли анонимные данные о взломе нацмессенджера

Фото: iStock/Sandwish

Пресс-служба российского мессенджера MAX опровергла возникшие в Сети сведения о «полном взломе» платформы. Специалисты центра безопасности назвали данные от анонимного источника очередным фейком, передает ТАСС.





Проверив сообщение, эксперты пояснили, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, как это делает, например Amazon. Вся информация находится исключительно на российских серверах.



Кроме того, в MAX не применяется метод хэширования паролей Bcrypt. Анализ логов не выявил никакой подозрительной активности, в программу BugBounty Мах также не поступало обращений по этому вопросу.





«Мах не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее», — говорится в материале.