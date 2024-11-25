Аварийно-восстановительная служба устранила более 700 нарушений

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На прошлой неделе в ГКУ МО «МОС АВС» был зафиксирован 721 случай технологических нарушений на объектах инфраструктуры, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
142 случая с подачей горячей воды; 250 — проблемы с теплоснабжением; 210 — перебои с электричеством; 117 — проблемы с водоотведением.
Все проблемы были успешно решены. За указанный период оперативные группы совершили 50 выездов в регионы, рабочие бригады — 48. Было проведено 49 мероприятий по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом.
С начала 2024 года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» совершили 7342 выезда. Из них: 1447 — рабочие бригады; 5895 — оперативные группы.
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