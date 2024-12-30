Авиакомпания «Туркменистан» организует вывозные рейсы Москва-Ашхабад 31 декабря

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Специалисты авиакомпании «Туркменистан» организуют 30 и 31 декабря вывозные рейсы Москва-Ашхабад через турецкий Стамбул. Об этом проинформировали в пресс-службе генерального агента перевозчика в России.
«Просим прибыть в аэропорт Домодедово за три часа до времени вылета, указанного в вашем билете для прохождения регистрации на рейс Москва-Стамбул-Ашхабад», — указывается в сообщении.
Перевозчик уточнил, что виза для перелета через Турцию не требуется, а пассажирский багаж зарегистрируют до Ашхабада.
Перед этим сотрудница турагентства назвала безвизовые страны для отдыха. По ее словам, понадобится только загранпаспорт. Отмечено, что список стран внушительный, однако не до всех можно долететь напрямую без пересадок.
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Никита Кротов