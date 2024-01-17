Автоэксперт Сажин: При покупке подержанного авто надо провести его диагностику

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при приобретении подержанного автомобиля, в первую очередь, необходимо провести его независимую диагностику в автосервисе.
«Отдать авто, чтобы они проверили двигатель, проверили ходовку и посмотрели, во сколько может вылиться ремонт. Если геометрия кузова нарушена, компрессии двигателя нет и, например, если воздушный фильтр весь в масле, то от такой машины стоит отказаться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Кроме это, по его словам, стоит обратить внимание на подкапотное пространство.
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