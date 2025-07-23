На «АвтоВАЗе» объяснили появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra

23 июля 2025, 18:01

«АвтоВАЗ»: Lada Iskra начали разрабатывать при французских акционерах

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Проект по разработке новой модели Lada Iskra начался еще при французских акционерах, поэтому есть маркировка Renault на некоторых деталях автомобиля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей АвтоВАЗа.





Ранее блогеры, изучая новую модель Lada Iskra, обнаружили на некоторых деталях авто маркировку Renault, а также японские и китайские компоненты.





«Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки «Искры», более 90% — это российское производство и поставщики», — говорится в сообщении.

«Сейчас наблюдается затоваривание рынка и, соответственно, застой в продажах. Думаю, это может привести к тенденции снижения цен до момента, пока автомобили не будут распроданы. Для этого потребуется не меньше 3–5 месяцев», — отметил эксперт.