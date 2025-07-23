На «АвтоВАЗе» объяснили появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra
«АвтоВАЗ»: Lada Iskra начали разрабатывать при французских акционерах
Проект по разработке новой модели Lada Iskra начался еще при французских акционерах, поэтому есть маркировка Renault на некоторых деталях автомобиля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей АвтоВАЗа.
Ранее блогеры, изучая новую модель Lada Iskra, обнаружили на некоторых деталях авто маркировку Renault, а также японские и китайские компоненты.
«Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки «Искры», более 90% — это российское производство и поставщики», — говорится в сообщении.
Кроме того, завод «АвтоВАЗ» сообщил, что с 29 сентября может перейти недели на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на автомобильном рынке.
В этой связи экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников не исключил в беседе с «Москвой 24» снижение цен на российские автомобили.
«Сейчас наблюдается затоваривание рынка и, соответственно, застой в продажах. Думаю, это может привести к тенденции снижения цен до момента, пока автомобили не будут распроданы. Для этого потребуется не меньше 3–5 месяцев», — отметил эксперт.
При этом он добавил, что после стабилизации ситуации цены вновь могут повыситься.
Масленников считает, что для повышения спроса на отечественные автомобили не хватает рекламы. Он также отметил, что их можно разыгрывать в лотереях, чтобы привлечь к ним внимание.