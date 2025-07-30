Эксперт назвал главные минусы мощных двигателей в автомобилях

30 июля 2025, 13:01

Фото: istockphoto / takoburito

Автоэксперт, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информ» сообщил, что основной недостаток мощного двигателя — высокий расход топлива.





Он также заявил, что помимо повышенного расхода бензина, владельцам таких автомобилей приходится сталкиваться с дороговизной запчастей и затратной эксплуатацией в целом.

«Главный минус мощного мотора заключается в том, что он расходует много бензина. Также за такой двигатель вы платите дорогими запчастями. Это дорогая эксплуатация», — отметил эксперт.

«Но зачем брать двигатель объемом 6 литров — непонятно», — добавил он.