Эксперт назвал главные минусы мощных двигателей в автомобилях
Автоэксперт, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информ» сообщил, что основной недостаток мощного двигателя — высокий расход топлива.
Он также заявил, что помимо повышенного расхода бензина, владельцам таких автомобилей приходится сталкиваться с дороговизной запчастей и затратной эксплуатацией в целом.
«Главный минус мощного мотора заключается в том, что он расходует много бензина. Также за такой двигатель вы платите дорогими запчастями. Это дорогая эксплуатация», — отметил эксперт.Попов подчеркнул, что при выборе автомобиля важно учитывать, в каких условиях он будет использоваться. Для городской езды, по его словам, вполне подойдет мотор объемом до 1 литра, а для любителей динамичной езды — 2–2,5 литра.
«Но зачем брать двигатель объемом 6 литров — непонятно», — добавил он.При этом эксперт признал, что мощный мотор может быть полезен для безопасного обгона, однако для этого вполне достаточно двигателя на 2 литра.