Эксперт по этикету перечислила варианты подарков для учителей

02 октября 2025, 14:23

Эксперт по этикету Богачева: учителям лучше всего дарить цветы, сладости и книги

Фото: iStock/udra

На День учителя педагогам лучше всего дарить книги, сладости или цветы. Об этом рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.





По её словам, сладости должны быть красиво оформлены, а цветы лучше дарить от всего класса. При этом не стоит выбирать для учителя монобукеты из красных роз, поскольку эти цветы символизируют пылкие чувства и неуместны для педагога.



Кроме того, учителю можно подарить стильную канцелярию, например, гравированную ручку или кожгалантерейную подставку под приборы. Можно обратить внимание и на фарфоровую чайную пару или вазу для цветов.





«То есть то, что сделает ежедневную работу учителя не только комфортной, но и красивой. Для этого нужно за человеком понаблюдать: что он предпочитает, какими предметами пользуется», — отметила Богачева в разговоре с «Москвой 24».

«Учителя, преподаватели, воспитатели не могут принимать подарки дороже указанной суммы, независимо от того, идет речь о скромном знаке внимания от родителей одного ребенка или о коллективном презенте от целого класса», — объяснила адвокат.