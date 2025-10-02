Эксперт по этикету перечислила варианты подарков для учителей
На День учителя педагогам лучше всего дарить книги, сладости или цветы. Об этом рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.
По её словам, сладости должны быть красиво оформлены, а цветы лучше дарить от всего класса. При этом не стоит выбирать для учителя монобукеты из красных роз, поскольку эти цветы символизируют пылкие чувства и неуместны для педагога.
Кроме того, учителю можно подарить стильную канцелярию, например, гравированную ручку или кожгалантерейную подставку под приборы. Можно обратить внимание и на фарфоровую чайную пару или вазу для цветов.
«То есть то, что сделает ежедневную работу учителя не только комфортной, но и красивой. Для этого нужно за человеком понаблюдать: что он предпочитает, какими предметами пользуется», — отметила Богачева в разговоре с «Москвой 24».
Она добавила, что не стоит преподносить в подарок алкоголь, сертификаты, косметику, парфюмерию и гигиенические средства, поскольку это личные вещи, которые человек выбирает сам.
В свою очередь адвокат Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов Лиля Каттакулова напомнила «Газете.Ru», что по российскому законодательству стоимость подарка для учителя не должна превышать три тысячи рублей.
«Учителя, преподаватели, воспитатели не могут принимать подарки дороже указанной суммы, независимо от того, идет речь о скромном знаке внимания от родителей одного ребенка или о коллективном презенте от целого класса», — объяснила адвокат.
Она пояснила, что это может быть букет цветов, коробка конфет, книга или памятный сувенир. А вот деньги, гаджеты или ювелирные украшения могут повлечь за собой неприятные последствия в виде дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. При этом дарителя могут привлечь к уголовной ответственности.