«Под давлением эмоций»: Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме

05 июня 2026, 17:07

Доцент Щербаченко: мошенники играют на чувствах через схему «родственник в беде»

Фото: Istock/NanoStockk

Мошенники применяют схему «родственник в беде», чтобы выманивать деньги и играть на чувствах людей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.





В беседе с NEWS.ru специалист пояснил, что злоумышленники звонят или пишут сообщение от имени якобы родственника. Человек утверждает, что попал в беду и срочно нуждается в деньгах.

«Цель — заставить перевести их (деньги — прим. ред.) под давлением эмоций. Не делайте этого, поддавшись панике. Перезвоните на проверенный номер. Если не удаётся дозвониться — свяжитесь с другими близкими, чтобы подтвердить ситуацию. Попросите информацию, которую знает только близкий человек», — рассказал Щербаченко.