В российском городе 11-летняя девочка погибла, выпав из окна 16-го этажа

07 ноября 2025, 16:20

В Волгограде расследуют гибель 11-летней девочки, выпавшей из окна 16-го этажа

Фото: Istock/Victoria Kotlyarchuk

В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки. По предварительной информации, ребенок выпал из окна на шестнадцатом этаже. Об этом информирует СУ СК России по Волгоградской области.