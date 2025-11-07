В российском городе 11-летняя девочка погибла, выпав из окна 16-го этажа
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки. По предварительной информации, ребенок выпал из окна на шестнадцатом этаже. Об этом информирует СУ СК России по Волгоградской области.
Тело девочки с признаками падения с большой высоты обнаружили возле многоквартирного дома на улице Грибанова. В ведомстве уточнили, что трагедия произошла по месту жительства ребёнка.
Следователи отмечают, что школьница воспитывалась в полной семье, которая не состояла на учёте у органов опеки. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Они устанавливают все детали произошедшего и проводят проверку.
Ранее сообщалось об инциденте в одной из квартир жилого дома в Дорогомиловском районе Москвы, где мужчина выбросил проститутку с пятого этажа.
Читайте также: