Автоэксперт рассказал, как сэкономить при покупке автомобиля

16 марта 2026, 17:16

Автоэксперт Попов: сэкономить при покупке машины можно при наличии дефектов

Серьезно сэкономить при покупке автомобиля вряд ли удастся, поскольку продавцы всегда стремятся получить максимум выгоды. Об этом заявил автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.





По его словам, которые приводит «Татар-информ», единственная возможность сэкономить — найти автомобиль с незначительными дефектами, которые для нового владельца не критичны — например, с трещиной на стекле. Однако такие варианты, как правило, встречаются редко.

«Каждый хочет продать подороже. Особо сильно сейчас не сэкономишь», — заключил собеседник агентства.