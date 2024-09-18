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Россияне стали реже брать автокредиты

НБКИ: в РФ сократились объем и количество выданных автокредитов
18 сентября 2024, 12:45
Фото: iStock/sureeporn

Фото: iStock/sureeporn

В августе текущего года в России снизилось число выданных кредитов на покупку автомобиля. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Результаты публикует «Лента.ру».
Согласно статистике, в августе выдано 144,1 тысячи на покупку машины, что на 7,6% меньше, чем в июле. Однако в 2023 году в последний месяц лета подобных кредитов было выдано на 42,7% меньше.

При этом выданные займы стали меньше. В августе сумма составила 210, 6 млрд рублей, а в июле было выдано 230,3 млрд рублей. Таким образом, снижение составило 8,6%.



При этом больше всего автокредитов оформляют москвичи и жители Подмосковья – 7,77 и 7,74 тысяч соответственно. При этом в Татарстане автокредит получили 6,57 тысяч человек, в Ростовской области — 6,37 тысяч, а в Краснодарском крае — 6,11 тысяч.

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#рф
В Химках пройдёт экологическая акция «Всей семьёй»
18 сентября 2024, 13:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки состоится крупная экологическая акция «Всей семьёй». Жители Химок участвовали в открытом голосовании, выбирая места для посадки саженцев сирени. Голосование проходило в Telegram-канале главы Химок Дмитрия Волошина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.
В голосовании проявили активность более 35 тысяч человек. Локации для высадки саженцев были выбраны во всех семи районах округа:

  • Новогорск-Планерная — Юбилейный проспект, д.86 (вдоль пешеходного тротуара);
  • Клязьма-Старбеево — пересечение улиц Германа Титова и Вороницына (между домами 3к2 и 18к1);
  • Левобережный — улица Совхозная, дом 16 стр. 5 (рядом со школой № 29);
  • Подрезково — улица Центральная (сквер между домом 10 и дорогой к улице Мира);
  • Сходня-Фирсановка — улица Кирова, дом 5 (газон перед главными воротами гимназии № 23);
  • Кутузовское — деревня Брехово, улица Зелёная, дом 88 (вдоль тротуара у Кутузовской средней школы);
  • Луневское — деревня Поярково, улица Рождественская (возле храма Рождества Пресвятой Богородицы).
Центральное мероприятие пройдет вблизи театра «Наш Дом» и начнется в 10:00. Высадка саженцев в указанных микрорайонах стартует в 11:00.

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В Госдуме готовят серьёзные изменения в законодательство о мигрантах
Яровая: комиссия ГД готовит изменения в законы, связанные с адаптацией мигрантов
18 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме готовят внесение изменений в законодательство, связанных со знанием русского языка, образованием и социальной адаптацией мигрантов. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Отмечается, что подготовкой нововведений занимается комитет по миграционной политике. На следующем заседании он представит изменения в законодательство.

Яровая подчеркнула, что в первую очередь следует неукоснительно защищать законные права и интересы граждан России. А абсолютным приоритетом при рассмотрении данного вопроса является обеспечение безопасности россиян.

Именно в связи с этим и готовятся изменения в миграционное законодательство.

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#госдума
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#мигранты
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#образование
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Расписание электричек Казанского направления изменится с 23 сентября
18 сентября 2024, 12:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления изменится с 23 сентября по 18 октября из-за капитального ремонта пути на перегоне между станциями Куровская и Авсюнино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» для проведения работ назначены с 2:30 23 сентября до 2:30 24 сентября, а далее в те же часы, с чередованием через два дня, за исключением выходных. На время работ движение будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, набор остановок и длина маршрута. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят.

Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#график
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В Щёлкове сдано более 88% паспортов готовности МКД к отопительному сезону
18 сентября 2024, 12:11

Фото: телеграм-канал Андрея Булгакова

Управляющие компании Щёлкова сдали уже более 88% паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков по итогам еженедельного оперативного совещания в администрации муниципалитета.
«Главная тема повестки – приближающийся отопительный сезон. Управляющие компании сдали 88,2% паспортов готовности. Модернизация котельных идёт по графику», – написал Булгаков в своём телеграм-канале.
Он также отметил заметные изменения в сфере общественного транспорта городского округа Щёлково в этом году есть. С начала 2024-го там обновили при поддержке губернатора 27 автобусов. На маршруты вышли современные ЛиАЗы и автобусы YUTONG. По просьбам жителей был восстановлен маршрут №9 от микрорайона Бахчиванджи; обустроено два новых остановочных пункта вблизи мкр. Новоград. Выполнена переразметка у станции Монино.

На совещании проанализировали четыре главные темы обращений жителей. Это дороги, содержание территорий, вывоз мусора и МКД.

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#московская область
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#мкд
#управляющая компания
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Директору сети ресторанов вручили благодарственное письмо от губернатора Подмосковья
18 сентября 2024, 12:02

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Директору сети ресторанов «Ботаника», Евгении Штуман, вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьёва за значительный вклад в развитие сферы услуг и организацию досуга на парковых территориях региона. Министр культуры и туризма Московской области, Василий Кузнецов, вручил награду на гала-концерте второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» в городском парке Ивантеевки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Сфера бизнеса активно участвует в развитии наших парков. Благодаря Евгении Михайловне и ее команде в четырех парках Подмосковья успешно запущена сеть семейных ресторанов „Ботаника“. Летом этого года „Ботаника бистро“ открылась в Раменском городском парке, 15 сентября еще один ресторан открылся в Городском парке Павловского Посада. Сеть продолжает расширяться. В конце октября ресторан откроется в парке в Лыткарино, в мае 2025 года — в Городском парке Ивантеевки», – рассказал Василий Кузнецов.
Флагманский ресторан сети премиум-класса открылся в Пестовском парке Балашихи в 2022 году, а в прошлом году заведение появилось в Ольгинском лесопарке Балашихи.

В конце 2023 года ресторан «Ботаника» в Ольгинском лесопарке вошёл в список ста лучших ресторанных концепций года премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса. Лучшие в индустрии». Это первый ресторан из Подмосковья, который попал в престижный российский рейтинг.

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В Щёлкове стартовало строительство детсада на 240 мест
18 сентября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 240 воспитанников, началось рядом с улицей Неделина в микрорайоне Щёлково-7 городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к устройству котлована», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания будет составлять свыше 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут ячейки для групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, различные вспомогательные и административные помещения, а также колясочная.

На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят уличное освещение и проведут озеленение.

Строительство должно быть завершено в 2025 году.

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#детсад
#детский сад
#щёлково
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В Подмосковье начался приём заявок на получение грантов для развития гражданского общества
18 сентября 2024, 11:46

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области начался приём заявок на участие в отборе на получение грантов в виде субсидий для некоммерческих неправительственных организаций, работающих в регионе и занимающихся развитием гражданского общества, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гранты будут распределены по четырём направлениям:

  • Культура и искусство;
  • Социальная защита граждан;
  • Молодёжная политика;
  • Волонтёрская деятельность;
Заявки принимаются с 23 сентября по 22 октября. С 31 октября начнётся экспертиза проектов, которая завершится 13 ноября. Победители будут определены 20 ноября, а результаты отбора будут опубликованы в тот же день. С 20 ноября по 19 декабря будут заключаться соглашения о предоставлении грантов.

Подать заявку можно найти в разделе «Документы» на сайте мособл.гранты.рф.

Больше информации по ссылке.

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Минпросвещения рекомендует сократить количество детей мигрантов в классах
18 сентября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/dolgachov

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям сократить число иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, в классах и группах до трёх человек. В ведомстве полагают, что это повысит эффективность образования.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации. На запрос Госдумы в министерстве ответили, что большое количество таких учеников негативно сказывается на общем качестве образования. В учебных заведениях сообщили, что уже используют полученные рекомендации.

В ведомстве подчеркнули, что указанную цифру следует рассматривать исключительно как целевой ориентир, а не как показатель для реализации запретительных мер по обучению таких детей. В тексте документа указано, что ученики с плохим знанием русского языка требуют к себе не меньше внимания, чем дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, чтобы не страдал образовательный процесс, необходимо стремиться к тому, чтобы в классах было не более трёх таких учеников.

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#мигранты
#русский язык
#минпросвещения
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В Шатуре снесли многоквартирный дом, построенный 95 лет назад
18 сентября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры, построенный в 1929 году, снесли в подмосковной Шатуре, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 215 квадратных метров, расположенный по адресу: улица Советская, 24, находился в аварийном состоянии. Основные элементы строения были частично разрушены. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Летом текущего года аварийный дом, представлявший опасность для людей и портивший вид района, снесли. В настоящее время участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа Шатура ещё не приняла.

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#мособлархитектура
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