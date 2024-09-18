Россияне стали реже брать автокредиты

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В августе текущего года в России снизилось число выданных кредитов на покупку автомобиля. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Результаты публикует «Лента.ру».
Согласно статистике, в августе выдано 144,1 тысячи на покупку машины, что на 7,6% меньше, чем в июле. Однако в 2023 году в последний месяц лета подобных кредитов было выдано на 42,7% меньше.
При этом выданные займы стали меньше. В августе сумма составила 210, 6 млрд рублей, а в июле было выдано 230,3 млрд рублей. Таким образом, снижение составило 8,6%.
При этом больше всего автокредитов оформляют москвичи и жители Подмосковья – 7,77 и 7,74 тысяч соответственно. При этом в Татарстане автокредит получили 6,57 тысяч человек, в Ростовской области — 6,37 тысяч, а в Краснодарском крае — 6,11 тысяч.
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При этом выданные займы стали меньше. В августе сумма составила 210, 6 млрд рублей, а в июле было выдано 230,3 млрд рублей. Таким образом, снижение составило 8,6%.
При этом больше всего автокредитов оформляют москвичи и жители Подмосковья – 7,77 и 7,74 тысяч соответственно. При этом в Татарстане автокредит получили 6,57 тысяч человек, в Ростовской области — 6,37 тысяч, а в Краснодарском крае — 6,11 тысяч.
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Элина Позднякова