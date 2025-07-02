Открыта регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Ростов»
Всероссийский молодежный образовательный форум «Ростов» платформы «Росмолодежь.Форумы» состоится в Ростовской области с 8 по 12 сентября этого года.
Цель форума заключается в популяризации сельского образа жизни среди молодежи и развитии сельских муниципальных образований. Участники смогут обменяться опытом и идеями, разработать новые решения для повышения качества жизни и работы в сельской местности. Для них будут организованы экскурсии на агропромышленные предприятия, мастер-классы, встречи с потенциальными работодателями, различные мероприятия и встречи с известными людьми.
В программе форума пять тематических направлений: «Бизнес», «Лидеры», «Кадры», «АПК» и «Проекты для села. Победители Всероссийского конкурса молодежных проектов смогут выиграть грант в размере до 1,5 млн рублей.
Участие в форуме могут принять россияне в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация открыта до 8 июля. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте.
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