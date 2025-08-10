Достижения.рф

Автомобилистов предупредили об увеличении штрафов за шумное вождение в 10 раз

Фото: iStock/welcomia

Размер административных штрафов за эксплуатацию шумных транспортных средств в ночное время может увеличиться в 10 раз — с 500 до 5 000 рублей. Соответствующий законопроект в настоящее время дорабатывается ко второму чтению. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.



Данный законопроект приняли в первом чтении еще в 2023 году.

Суть инициативы в том, чтобы наделить регионы РФ правом вводить штрафы за нарушение покоя в ночное время для водителей автомобилей и мотоциклов. Для фиксации нарушений следует использовать шумомеры в комбинации с фото- и видеокамерами.

Рассматривается вопрос ужесточения наказания по статье 8.23 КоАП РФ для тех, кто нарушает покой граждан громкой работой двигателей, пугая прохожих «выхлопом» в ночные часы.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз – с 500 рублей до 5 тысяч», — пояснил Колунов.
Документ также предоставит регионам право самостоятельно устанавливать размер штрафа за это нарушение, однако он не будет превышать суммы в 30 000 рублей.
Мария Моисеева

