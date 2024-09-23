Автор мультфильмов «Летучий корабль» и «Дорожная сказка» попал в реанимацию

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Знаменитого советского и российского мультипликатора, сценариста и режиссера Гарри Бардина экстренно положили в больницу в Москве 23 сентября. Художника госпитализировали с жалобами на высокое давление, аритмию и гипертонию. Гарри Бардин находится в реанимации.
«83-летний режиссер мультфильмов «Брэк», «Летучий корабль» и других отказался жаловаться на здоровье по телефону. И назвал посещение больницы плановой госпитализацией», — сообщает канал Mash.
Гарри Яковлевич Бардин (Барденштейн) родился в 1941 году. Он снимает мультфильмы с 1970-годов. Советским и российским зрителям известны его ленты «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Брэк!», «Веселая карусель», «Дорожная сказка», «В синем море, в белой пене» и многие другие мультфильмы.
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