Фото: iStock/Vera Tikhonova
«АвтоВАЗ» запустил продажу самой дорогой модели Lada Vesta Sportline. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.
Отмечается, что стоимость автомобиля с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 лошадиных сил составила 2,35 миллиона рублей. Это самая дорогая модель российского производителя.
При этом, при покупке Lada Vesta Sportline в комплектации BLACK, которая отличается окраской некоторых деталей, автомобиль будет стоить ещё на 30 тысяч рублей дороже.
Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за 10,9 секунды.
Модель представлена в кузове SW и отличается от седана Lada Vesta Sportline рядом технических характеристик.
Читайте также:
«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей согласно стратегии компании до 2030 года
Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год
Сотрудники Минфина РФ первыми пересядут на отечественные авто
При этом, при покупке Lada Vesta Sportline в комплектации BLACK, которая отличается окраской некоторых деталей, автомобиль будет стоить ещё на 30 тысяч рублей дороже.
Модель представлена в кузове SW и отличается от седана Lada Vesta Sportline рядом технических характеристик.
Читайте также:
«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей согласно стратегии компании до 2030 года
Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год
Сотрудники Минфина РФ первыми пересядут на отечественные авто
Анастасия Чинкова