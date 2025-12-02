Автоюрист назвал последствия езды с дальним светом
Водителей, использующих дальний свет фар в городских условиях, ожидает штраф в размере 500 рублей.
Об этом сообщил «Татар-информу» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» и руководитель рабочей группы по защите прав автомобилистов, Петр Шкуматов.
По его словам, использование дальнего света в населенных пунктах, где дороги освещаются, считается нарушением. Оно регулируется статьей 12.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации. (Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки).
Ранее сообщалось, что тюменца оштрафовали за эмодзи с запрещённым символом.
Читайте также: