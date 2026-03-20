Постоянная включенность в цифровую среду провоцирует рост тревожности

20 марта 2026, 16:44

Постоянная включенность в цифровую среду является одной из ключевых причин роста тревожности у россиян. Об этом рассказал основатель проекта «Лаборатория Архитектура Жизни — Аудит Реальности» Юрий Тарасов.





Он пояснил, что люди перестали отдыхать даже в свободное время. Они продолжают проверять сообщения, отвечать, сравнивать, реагировать, из-за чего увеличивается уровень тревожности.



Эксперт уточнил, что даже короткое уведомление требует оценки: важно или нет, срочно или подождет. Кроме того, социальные сети усиливают фокус на чужих результатах, достижениях, внешности, уровне жизни. Так, человек начинает считать, что живет хуже других. Также работа и личная жизнь перестают разделяться, а глубина общения уменьшается.





«В работе с клиентами часто проявляется одна и та же картина: переписок много, взаимодействий много, но ощущения поддержки нет. Цифровое общение не всегда закрывает базовую потребность — быть услышанным и принятым», — отметил Тарасов в разговоре с RuNews24.ru.