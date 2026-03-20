Постоянная включенность в цифровую среду провоцирует рост тревожности
Постоянная включенность в цифровую среду является одной из ключевых причин роста тревожности у россиян. Об этом рассказал основатель проекта «Лаборатория Архитектура Жизни — Аудит Реальности» Юрий Тарасов.
Он пояснил, что люди перестали отдыхать даже в свободное время. Они продолжают проверять сообщения, отвечать, сравнивать, реагировать, из-за чего увеличивается уровень тревожности.
Эксперт уточнил, что даже короткое уведомление требует оценки: важно или нет, срочно или подождет. Кроме того, социальные сети усиливают фокус на чужих результатах, достижениях, внешности, уровне жизни. Так, человек начинает считать, что живет хуже других. Также работа и личная жизнь перестают разделяться, а глубина общения уменьшается.
«В работе с клиентами часто проявляется одна и та же картина: переписок много, взаимодействий много, но ощущения поддержки нет. Цифровое общение не всегда закрывает базовую потребность — быть услышанным и принятым», — отметил Тарасов в разговоре с RuNews24.ru.
Все это усиливает тревожность, сказал эксперт и посоветовал отключать лишние уведомления, ограничить время для чтения новостей и убрать телефон из зоны сна. Кроме того, важно делать паузы в течение рабочего дня, наладить сон и режим. В случае, если тревога уже влияет на жизнь, стоит обратиться к специалисту, заключил Тарасов.