Банки нарушают обещания: клиенты теряют проценты по накопительным счетам

26 сентября 2025, 01:30

Яндекс Банк и МТС Банк досрочно снижают ставки

Фото: istockphoto/Vershinin

Клиенты российских банков массово сталкиваются с досрочным снижением процентных ставок по накопительным счетам, несмотря на обещания сохранять повышенные условия в течение одного-двух месяцев. Как выяснили «Известия», такая практика, особенно распространенная в Яндекс Банке и МТС Банке, является законной, но воспринимается вкладчиками как обман, поскольку устные заверения сотрудников не подкрепляются документально.