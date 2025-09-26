Банки нарушают обещания: клиенты теряют проценты по накопительным счетам
Клиенты российских банков массово сталкиваются с досрочным снижением процентных ставок по накопительным счетам, несмотря на обещания сохранять повышенные условия в течение одного-двух месяцев. Как выяснили «Известия», такая практика, особенно распространенная в Яндекс Банке и МТС Банке, является законной, но воспринимается вкладчиками как обман, поскольку устные заверения сотрудников не подкрепляются документально.
Эксперты отмечают, что снижение ставки является законным, если условия договора это допускают. Многие банки прописывают в договоре право изменять процентную ставку в одностороннем порядке, что отличает накопительные счета от срочных вкладов с фиксированными условиями на весь срок действия. Устные обещания консультантов, не отраженные в документах, квалифицируются как мисселинг (навязывание услуги путем введения в заблуждение), но доказать этот факт крайне сложно.
Банки объясняют корректировки изменением ключевой ставки Банка России и общей рыночной конъюнктурой. Например, МТС Банк предлагает ставку до 17% годовых, но она может быть скорректирована банком. Аналогичная ситуация наблюдается и в других кредитных организациях, где повышенные ставки часто действуют лишь ограниченный период в рамках акционных предложений.
Для защиты своих интересов клиентам рекомендуется отдавать предпочтение классическим срочным вкладам с фиксированной ставкой, условия которых не могут быть изменены банком до конца срока действия. Альтернативой может стать тщательное изучение договора накопительного счета перед подписанием, особенно пунктов, регулирующих порядок изменения процентной ставки.
