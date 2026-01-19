Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян в первые недели 2026 года
«Ъ»: Банки РФ заблокировали примерно три миллиона карт и счетов физлиц с начала года
В первые недели января российские банки временно заблокировали около двух–трех миллионов карт и счетов граждан в рамках усиленной борьбы с мошенничеством. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и участников рынка.
Массовый характер блокировок связан с автоматизацией антифрод-систем и вступлением в силу с 1 января 2026 года новых требований по 161-ФЗ. Они практически вдвое расширили перечень критериев подозрительных операций.
Если ранее ежемесячно блокировалось около 330 тысяч переводов, то теперь алгоритмы отслеживают также активные покупки на маркетплейсах и частые пополнения счетов. Это повышает риск погрешностей, однако позволяет эффективнее выявлять потенциальный мошеннический трафик.
На финансовых форумах уже появились сотни пользователей, недовольные «необоснованными ограничениями». Часть россиян также жалуется на невозможность быстро их снять, потому что они не получают оперативных сведений о причинах блокировок.
Банки признают факт увеличения блокировок и заявляют, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления доступа добросовестным клиентам.