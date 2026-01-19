Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян в первые недели 2026 года

19 января 2026, 04:40

«Ъ»: Банки РФ заблокировали примерно три миллиона карт и счетов физлиц с начала года

Фото: iStock/MJ_Prototype

В первые недели января российские банки временно заблокировали около двух–трех миллионов карт и счетов граждан в рамках усиленной борьбы с мошенничеством. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и участников рынка.





Массовый характер блокировок связан с автоматизацией антифрод-систем и вступлением в силу с 1 января 2026 года новых требований по 161-ФЗ. Они практически вдвое расширили перечень критериев подозрительных операций.



