Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

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Российские банки не готовы отказаться от использования пластиковых карт. Об этом представители кредитных организаций рассказали в беседе с РИА Новости.
Также банки в настоящее время не готовы ограничить использование платежных стикеров в пользу цифровых карт.
Так, несколько крупных банков сообщили, что количество выпекаемых цифровых карт растет, однако клиенты чаще выбирают пластиковые карты, поэтому полного перехода на цифровые аналоги в ближайшее время не планируется.
Прежде сообщалось, что банк России проведёт соцопрос для изучения финансового поведения россиян.
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Так, несколько крупных банков сообщили, что количество выпекаемых цифровых карт растет, однако клиенты чаще выбирают пластиковые карты, поэтому полного перехода на цифровые аналоги в ближайшее время не планируется.
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Анастасия Хохлова