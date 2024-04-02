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Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

02 апреля 2024, 08:28
Фото: iStock/Kenishirotie

Фото: iStock/Kenishirotie

Российские банки не готовы отказаться от использования пластиковых карт. Об этом представители кредитных организаций рассказали в беседе с РИА Новости.
Также банки в настоящее время не готовы ограничить использование платежных стикеров в пользу цифровых карт.

Так, несколько крупных банков сообщили, что количество выпекаемых цифровых карт растет, однако клиенты чаще выбирают пластиковые карты, поэтому полного перехода на цифровые аналоги в ближайшее время не планируется.


Прежде сообщалось, что банк России проведёт соцопрос для изучения финансового поведения россиян.

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Мошенники начали применять новый сценарий обмана
«Тинькофф» раскрыл схему мошенников, которые сразу представляются мошенниками
02 апреля 2024, 08:57

Фото: istockphoto/artoleshko

Представители «Тинькофф» рассказали о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники сразу признаются, что хотят выманить деньги. Об этом сообщает Тинькофф Защита.
Представители банка рассказали, что мошенники звонят от лица полицейских или операторов связи, просят назвать код из СМС, а затем сообщают, что они мошенники. Это нужно для того, чтобы запугать человека и в дальнейшем заставить его действовать по указке.

Следом человеку вновь звонят мошенники, только уже заверяют, что они реальные сотрудники банка. Уже взволнованный человек в панике сообщает все данные злоумышленникам.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза, сообщили в «Тинькофф».

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#сотрудники
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Кондитер перечислила признаки полезного шоколада
Кондитер Романова: хороший шоколад не может иметь матовый эффект
02 апреля 2024, 06:58

Фото: iStock/ dizelen

Кондитер Марина Романова рассказала в интервью «Газете.Ru», как отличить хороший шоколад от вредного.
По ее словам, для изготовления горького и темного шоколада требуются только два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого шоколада используют также сухое молоко, сахар или его заменители. Альтернативы тертому какао в шоколаде нет, подчеркнула Романова, и если в составе значатся другие ингредиенты, это уже не шоколад, а продукт со вкусом шоколада.

Эксперт призвала обращать внимание на процент содержания какао. Так, в горьком его должно быть минимум 70%, в темном — от 50%, в молочном — около 40%, в экстрамолочном — от 25%. В составе не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Специалист отметила, что любые синтетические добавки значительно снижают качество продукта.

Также кондитер обратила внимание, что поверхность настоящего шоколада должна быть блестящая, она не может иметь матовость или белый налет. А вот место надлома шоколада должно быть матовым. Еще один признак качества и натуральности — шоколад тает при температуре 30℃… 32℃. Если такого не происходит, значит в продукте содержатся искусственные компоненты. Маслянистый привкус свидетельствует о добавлении пальмового масла.

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#кондитер
#сладости
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Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе
02 апреля 2024, 06:24

Фото: iStock/ tupungato

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi окончательно ушли из московского ГУМа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности компаний. В ГУМе подтвердили, что компании освободили помещения.
Там также рассказали, что на месте Fendi теперь магазин итальянского модного дома Pinko, а по бывшей площадке Hermès еще ведутся переговоры с претендентами.

Также в материале сообщается, что Hermès закончилась аренда бутика в ГУМе, которую компания не стала продлевать, а Fendi в 2024 году откажется от аренды последнего магазина в России. Два года назад они временно закрыли свои бутики в России.

В целом же люксовые бренды не спешат освобождать помещения, поскольку надеятся возобновить работу, отмечают авторы статьи. А владелец Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет московским ГУМом) Михаил Куснирович ранее говорил о трудностях с поиском замены люксовым арендаторам.

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Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито»
02 апреля 2024, 05:24

Фото: iStock/ Ivanko_Brnjakovic

Google уничтожит «миллиарды» записей данных о действиях пользователей в интернете в рамках урегулирования иска, согласно которому, компания отслеживала персональные данные людей без их ведома, сообщает Bloomberg.
Речь об отслеживании действий в режиме «инкогнито» в браузере Chrome. Коллективный иск от миллионов пользователей был подан в суд Соединенных Штатов в 2020 году. Истцы заявляли, что это превратило Google в «кладезь информации», поскольку компания получила сведения об их друзьях, любимых блюдах, хобби, покупательских привычках, а также «самых интимных и потенциально смущающих» сведениях.

Google согласилась обновить информацию о том, что собирает при «частном» просмотре. Кроме того, теперь пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie в течение пяти лет в режиме инкогнито .

«Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представителькомпании Хосе Кастанеда. Он утверждает, что Google «никогда не связывает данные с пользователями» при пользовании режима «инкогнито».

Истцы также требовали от руководства Google возместить ущерб в размере $5 млрд, но в мировом соглашении это условие не значится. Однако пользователи смогут подать к компании индивидуальные иски.

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#google
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В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд
02 апреля 2024, 05:21

Фото: iStock/ Kyryl Gorlov

В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», — сказано в сообщении.
Ранее в Красноярской железной дороге сообщили о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма — Мана. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда, которые ликвидируют последствия. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск. Причины схода вагонов пока не установлены. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте.

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Шарий заявил, что российские спецслужбы знают детали покушения на него
02 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/ Sergei Telenkov

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил в своем Telegram-канале, что российские спецслужбы «уже в курсе» о деталях покушения на него в начале марта.
«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — написал блогер.

Он отметил, что спецслужбы РФ продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с испанскими правоохранителями.

6 марта Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. Он утверждает, что менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил о наличии свидетелей, которые видели напавшего на него стрелка. Позже он заявил о намерении обратиться к российским правоохранителям с просьбой расследовать покушение.

Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.

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#украина
#испания
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Советник Шойгу увидел американский след в «голой вечеринке»
02 апреля 2024, 04:39

Фото: iStock/ Tatiana Sviridova

«Голая вечеринка» в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» является примером ментальной агрессии против России, такие инструменты разрабатывают США и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов, в журнале «Арсенал Отечества».
«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — заявил Ильницкий.

Ильницкий объяснил, что Вашингтон в ходе ведения ментальной войны внедряет в общество атакуемой страны идеологию деградации и безответственности. Это подразумевает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, а также имитацию легитимной власти.

Ильницкий отметил, что в настоящее время захват и поражение ментальной сферы противника в ходе войны важнее контроля над территорией.

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#война
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На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата
Организатор конференции CPAC в Венгрии объявил Байдена персоной нон грата
02 апреля 2024, 03:44

kremlin

Венгерский Центр основных прав, который занимается организацией конференции политических действий (CPAC), объявил президента Соединенных Штатов Джо Байдена персоной нон грата. Соответствующую публикацию организаторы мероприятия разместили на странице организаторов в Facebook*.
«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия», — написали организаторы в запрещенной соцсети.
Конференция состоится в Будапеште в конце апреля.

Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации. К примеру, недавно он сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперед.

Ранее американский лидер оправдался за день трансгендеров в Пасху. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Байден оправдался за день трансгендеров в Пасху

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#джо байден
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В Белоруссии запретили посещать магазины с животными
02 апреля 2024, 03:34

Фото: iStock/ PongMoji

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Согласно закону, теперь в Белоруссии запрещено посещать с животными продуктовые магазины, учреждения здравоохранения и образования, а также культурные и спортивные объекты.

Новые ограничения не распространяются на собак-поводырей.

Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц при обращении с ними, пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Палата представителей республики (нижняя палата парламента) одобрила законопроект 28 февраля, а Совет Республики (верхняя палата) утвердил его 20 марта.

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