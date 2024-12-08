Бастрыкин: 6 офицеров организовали имитацию ранений 45 военных и похитили ₽240 млн

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что шесть российских офицеров сфальсифицировали ранения 45 бойцов, похитив 240 миллионов рублей, сообщило агентство РИА Новости.
«Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — обратил внимание глава Следственного комитета Российской Федерации.
Данные средства предназначались на компенсации военнослужащим, подчеркнул Александр Бастрыкин.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады от региональных управлений после получения информации из СМИ о фактах незаконного вывоза несовершеннолетних из Российской Федерации за границу.
До этого в программе одного из федеральных телеканалов обсуждалась ситуация в некоторых российских регионах, где продолжается деятельность организаций, которые специализируются на продаже и перевозке несовершеннолетних детей за рубеж. Данную информацию проверят следователи.
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