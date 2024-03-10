Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в подмосковном кафе

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование случившегося в одном из кафе в Люберцах, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
По официальной информации, в заведении общественного питания произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.
Региональное следственное управление СК РФ подало ходатайство о передаче дела по статье «Хулиганство» в производство. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ситуации.
Контроль над исполнением поручения Александра Бастрыкина возложен на центральный аппарат СК РФ. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах.
По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, пострадали пять человек, а нападавшие покинули место происшествия до прибытия полиции, на них ведется поиск.
Читайте также:
Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Региональное следственное управление СК РФ подало ходатайство о передаче дела по статье «Хулиганство» в производство. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ситуации.
По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, пострадали пять человек, а нападавшие покинули место происшествия до прибытия полиции, на них ведется поиск.
Читайте также:
Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Артем Кузьмин