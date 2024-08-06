Российские военные уничтожили два «ЗРК БУК-М1» боевиков ВСУ под Сумами

Фото: Минобороны РФ
Российские войска уничтожили при помощи ракет «Искандер» два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК «БУК-М1» в районе населенного пункта Сенное в Сумской области», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее сообщалось, что переход села Новгородское в Донбассе под контроль российских войск психологически надавит на украинских неонацистов.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киев заявлял о возможных переговорах с Москвой, но реальных шагов для начала диалога украинская сторона не сделала.
Читайте также:
Появилось видео из Курской области, где боевики ВСУ пытаются прорвать границу РФ
Российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования
Стало известно, сколько раз Украина упустила возможность долгого и стабильного мира
Никита Кротов