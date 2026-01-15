Россиянам назвали необходимое время отдыха для работников умственного и физического труда
Врач Коваленко: Офисным работникам следует отдыхать не менее двух часов в день
Врач Сеченовского университета Алексей Коваленко дал рекомендации по необходимой продолжительности ежедневного отдыха для представителей разных профессий. Беседуя с РИА Новости, он подчеркнул, что активность в течение дня обязательно должна идти «рука об руку» с периодами восстановления.
Для офисных работников, чья деятельность связана с умственным трудом, специалист рекомендует выделять на отдых от двух до трёх часов в сутки. Это необходимо для восстановления концентрации внимания и психической энергии.
«Это не значит, что все это время должно идти непрерывно. Нет, это совокупный фактор. То есть периоды нашей активности должны чередоваться с отдыхом», — уточнил специалист.
При этом руководителям и тем, кто решает особенно сложные задачи в периоды высокой нагрузки, может потребоваться уже три–четыре часа.
В то же время людям, занятым физическим трудом для поддержания выносливости и восстановления сил обычно достаточно одного–двух часов.
«То есть здесь идет такая некая градация того, на самом деле, насколько мы глубоко отдаемся процессу... Вот умственное перенапряжение, оно требует больше отдыха», — отметил Коваленко.Врач пояснил, что мышечная система восстанавливается быстрее, чем центральная нервная система, истощённая сложной интеллектуальной работой.