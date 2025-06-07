Baza: Активисты хотят наказать Апти Алаудинова за оскорбление священника

07 июня 2025, 20:28

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/@AptiAlaudinovAKHMAT)

Общественники движения «Сорок Сороков» хотят наказать командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова за оскорбление священника. Об этом пишет Telegram-канал Baza.