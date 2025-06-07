Baza: Активисты хотят наказать Апти Алаудинова за оскорбление священника
Общественники движения «Сорок Сороков» хотят наказать командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова за оскорбление священника. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что активистов возмутили слова офицера в адрес схиигумна Гавриила, который перед этим негативно высказывался о мусульманах. Генерал-лейтенант назвал священнослужителя «дебилом в рясе», осудив его слова о «неправильной вере». Общественники попросили свою аудиторию донести слова Алаудинова до СКР.
Военного призвали привлечь к ответственности по статьям о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и о разжигании ненависти, либо вражды. Активисты добавили, что Алаудинов до сих пор не извинился за свое высказывание. Они считают, что священник действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм».
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