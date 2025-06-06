В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллы
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, обнаружили в сосисках торговой марки «Коровино» производителя «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Информация появилась во ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ.
Отмечалось, что 7 мая 2025 года работники территориального Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ООО «Торгсервис 69» взяли пробы продукции — «мясной продукт. Изделие колбасное вареное категории Б: сосиски Молочные торговый знак Коровино» производства АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».
После проверки выяснилось, что образцы не соответствуют пищевой продукции по микробиологическому показателю. В реестре уточнили, что сосиски содержат патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (АО «ОМПК») является ведущим производителем продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. Компания представлена торговыми марками «Останкино», «Папа может», «Советское наследие» и «Коровино».
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