В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллы

06 июня 2025, 19:09

Фото: iStock/ sergeyryzhov

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, обнаружили в сосисках торговой марки «Коровино» производителя «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Информация появилась во ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ.