«Белый порошок»: Участники дубайской истории с изувеченной Марией Ковальчук сделали заявление

30 июля 2025, 18:10

Дубайские мажоры, которых Мария Ковальчук обвиняет в травмах, отрицают свою причастность

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

Участники дубайской вечеринки с моделью Марией Ковальчук сделали заявления для Осторожно Media. Они прокомментировали высказывания девушки, в которых она обвиняет их в полученных травмах. Артём Папазов, Александра Мерцалова, Максим Крашенинников, Милена Долганова и Александр Лаптинский отрицают, что преследовали Ковальчук и издевались над ней.





Компания, как один, утверждает, что пробыть в отеле хотели всего один день, но решили остаться ещё. Все молодые люди были в нормальном состоянии, так как употребляли спиртное в малых количествах.

«Она говорила про какой-то белый порошок. Полное враньё. После происшествия в номере всё обыскали и сделали экспертизы. Проверяли в каком мы состоянии. К вечеру Мария начала истерить и вести себя неадекватно. Говорила, что у нас всё хорошо, а у неё внутри пустота и что мы её больше не увидим», — заявил Папазов.