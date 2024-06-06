Белорусская машиностроительная компания «Амкодор» начнёт работу в Раменском

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Белорусская машиностроительная компания «Амкодор» запустит производство телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом в городском округе Раменский, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы хорошо знакомы с техникой компании «Амкодор» — это всегда качественно, надежно, сделано на совесть. Важно, что наше сотрудничество прирастает новыми проектами и переходит на другой уровень. Инвестор строит административно-деловой центр в Мытищах, где мы предоставили участок без торгов. А теперь обсуждаем создание в Подмосковье производства телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Планируется создание 700 рабочих мест. Знаю, что у компании масштабные планы — к 2030-му году выпускать 1500 единиц техники в год, а также серьезный экспортный потенциал», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Глава региона отметил, что Московская область готова оказать всю необходимую поддержку компании.
Уточняется, что соглашение о строительстве завода полного цикла подписали Андрей Воробьёв и председатель Совета директоров компании Александр Шакутин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Напомним, в ходе ПМЭФ также было подписано соглашение с другой белорусской компанией - «Белорусская цементная компания». Её производственные цехи будут построены в городском округе Наро-Фоминск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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