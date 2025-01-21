Белоусова призывают засекретить информацию о разработчиках оружия

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Движение «Ветераны России» направили министру обороны РФ Андрею Белоусову обращение с просьбой засекретить информацию о разработчиках оружия, чтобы избежать диверсионной деятельности украинских террористов. Об этом заявил руководитель движения Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.
Аналогичные обращения общественники также отправили в Госдуму, администрацию президента и правительство.
Резяпов пояснил, что в СМИ можно найти не только названия предприятий, которые разрабатывают военные технологии, но даже персональные данные профильных специалистов.
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Резяпов пояснил, что в СМИ можно найти не только названия предприятий, которые разрабатывают военные технологии, но даже персональные данные профильных специалистов.
«Движение настаивает: публикация данных о военных разработках должна быть строго регламентирована, а за разглашение таких сведений необходимо предусмотреть серьезную ответственность», — подчеркнул он.Читайте также:
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