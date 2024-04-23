Бэлуцел: участники «Би-2» подали документы на гражданство Молдавии

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Несколько участников российской музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Балуцел в своем Telegram-канале.
«Сегодня несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова», — заявил он.Глава администрации отметил, что заявления о получении гражданства будут направлены президенту Майе Санду.
Ранее сообщалось, что Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев использует кислородную маску для дыхания после того, как перенес инфаркт. Сын артиста, Дмитрий, поделился, что его отец старается использовать маску поменьше, но из-за трудностей с дыханием ему все еще необходима эта помощь. Однако он добавил, что настроение у Юрия Куклачева хорошее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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