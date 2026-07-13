«Влюблена в лучшего друга»: Клава Кока выложила романтические фото с Димой Масленниковым из Парижа
Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) и блогер Дима Масленников опубликовали в личных блогах романтические снимки из Парижа. Кадры были сделаны в день предполагаемой регистрации брака.
Отношения знаменитостей начались после десяти лет дружбы. В свое время Масленников признался певице в любви, пригласив ее на выставку английского художника Бэнкси — тогда звезда не ответила взаимностью. Однако позднее у пары завязался роман, который длится уже год. О помолвке они объявили в апреле. Вскоре после этого влюблённые отправились во французскую столицу, где их заметили в нарядах, подозрительно похожих на свадебные.
Теперь же певица поделилась множеством чувственных кадров из той поездки, отмечая, что они стали для нее особенно дорогими и трогательными.
«Мне повезло, что я влюблена в своего лучшего друга», — написала знаменитость.Для фотосессии Кока выбрала короткое белое платье с асимметричным шлейфом, белые лодочки и гладкий пучок. Дима остановился на классике — свободном коричневом костюме и белой рубашке.
Настоящая свадьба пары ещё впереди. Как ранее сообщал в ходе прямого эфира видеоблогер Слава Бустер, торжество запланировано на сентябрь.
В начале июля Клава Кока устроила откровенный разговор со зрителями во время выступления. Звезда села на край сцены, приблизившись к публике, и призналась, что в прошлом буквально «вешалась на стену» от одиночества. С ее точки зрения, любовь и искренняя поддержка очень важны для счастливой жизни, однако в современности многие называют открытое проявление чувств слабостью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».