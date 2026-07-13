«Влюблена в лучшего друга»: Клава Кока выложила романтические фото с Димой Масленниковым из Парижа

13 июля 2026, 05:40

Клава Кока и Дима Масленников поделились теплыми кадрами в свадебных образах из Парижа

Клава Кока/Клавдия Высокова и Дима Масленников (Фото: Instagram* @klavacoca)

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) и блогер Дима Масленников опубликовали в личных блогах романтические снимки из Парижа. Кадры были сделаны в день предполагаемой регистрации брака.





Отношения знаменитостей начались после десяти лет дружбы. В свое время Масленников признался певице в любви, пригласив ее на выставку английского художника Бэнкси — тогда звезда не ответила взаимностью. Однако позднее у пары завязался роман, который длится уже год. О помолвке они объявили в апреле. Вскоре после этого влюблённые отправились во французскую столицу, где их заметили в нарядах, подозрительно похожих на свадебные.



Клава Кока/Клавдия Высокова и Дима Масленников (Фото: Instagram* @klavacoca) Теперь же певица поделилась множеством чувственных кадров из той поездки, отмечая, что они стали для нее особенно дорогими и трогательными.



«Мне повезло, что я влюблена в своего лучшего друга», — написала знаменитость.