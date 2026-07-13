Автомобиль с двумя детьми перевернулся и упал с обрыва в Дагестане
В Дагестане в ДТП пострадали двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Авария случилась на дороге Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка в Ботлихском районе. Водитель автомобиля ВАЗ 11183 не справился с управлением и выехал на обочину встречного направления, после чего машина перевернулась и упала в обрыв высотой десять метров.
Две малолетние девочки, находившиеся в салоне в качестве пассажиров, получили различные травмы. Их оперативно доставили в больницу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Бангкоке в результате пожара в баре погибли почти 30 человек, еще десятки пострадали. Выступавший в заведении музыкант рассказал, что заметил дым из электрощита у сцены, после чего раздался взрыв. Подробности читайте в нашем материале.
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