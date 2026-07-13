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Автомобиль с двумя детьми перевернулся и упал с обрыва в Дагестане

В Дагестане двое детей пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в 10-метровый обрыв
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Дагестане в ДТП пострадали двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.



Авария случилась на дороге Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка в Ботлихском районе. Водитель автомобиля ВАЗ 11183 не справился с управлением и выехал на обочину встречного направления, после чего машина перевернулась и упала в обрыв высотой десять метров.

Две малолетние девочки, находившиеся в салоне в качестве пассажиров, получили различные травмы. Их оперативно доставили в больницу.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Бангкоке в результате пожара в баре погибли почти 30 человек, еще десятки пострадали. Выступавший в заведении музыкант рассказал, что заметил дым из электрощита у сцены, после чего раздался взрыв. Подробности читайте в нашем материале.

Мария Моисеева

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