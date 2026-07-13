Автомобиль с двумя детьми перевернулся и упал с обрыва в Дагестане

13 июля 2026, 00:40

В Дагестане двое детей пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в 10-метровый обрыв

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Дагестане в ДТП пострадали двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.