СК проведёт допросы в посёлке, рядом с которым пропала семья Усольцевых
Следственный комитет допросит жителей посёлка Кутурчин в Красноярском крае для установления новых обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Напомним, что семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала во время туристического похода недалеко от этого посёлка. По факту их исчезновения Усольцевых возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, однако приоритетной следствие считает версию о несчастном случае.
Активная фаза масштабных поисков, которые волонтёры назвали самыми сложными в истории края, завершилась 12 октября. Сейчас работа продолжается в формате точечных задач силами профессионалов.
«Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное», — объяснили в региональном главке СК РФ.Ранее сообщалось, что семью Усольцевых могут признать погибшей в марте 2026 года. По общему правилу человека признают умершим лишь через пять лет безвестного отсутствия, однако в этом случае ситуация может быть иная.