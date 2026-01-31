СК проведёт допросы в посёлке, рядом с которым пропала семья Усольцевых

31 января 2026, 05:46

СК РФ допросит жителей поселка Кутурчин, рядом с которым пропала семья Усольцевых

Фото: iStock/eurotravel

Следственный комитет допросит жителей посёлка Кутурчин в Красноярском крае для установления новых обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.





Напомним, что семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала во время туристического похода недалеко от этого посёлка. По факту их исчезновения Усольцевых возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, однако приоритетной следствие считает версию о несчастном случае.





«Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное», — объяснили в региональном главке СК РФ.