Биолог ответил, что делать при встрече с любым хищником в лесу
Биолог Дмитрий Сафонов назвал главное правило поведения при неожиданной встрече с диким зверем в лесу. Об этом стало известно 28 августа.
В беседе с РИА Новости специалист подчеркнул, что в такой ситуации категорически запрещено поворачиваться к хищнику спиной и пытаться скрыться бегством. Единственно верная тактика — медленно отступать.
Кроме того, Сафонов предостерег от прямого зрительного контакта. Пристальный взгляд человека воспринимается животным как акт агрессии и призыв к схватке, что может спровоцировать атаку.
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