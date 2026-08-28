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Биолог ответил, что делать при встрече с любым хищником в лесу

Биолог Сафонов посоветовал отходить назад при встрече с любым хищником
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Биолог Дмитрий Сафонов назвал главное правило поведения при неожиданной встрече с диким зверем в лесу. Об этом стало известно 28 августа.



В беседе с РИА Новости специалист подчеркнул, что в такой ситуации категорически запрещено поворачиваться к хищнику спиной и пытаться скрыться бегством. Единственно верная тактика — медленно отступать.

Кроме того, Сафонов предостерег от прямого зрительного контакта. Пристальный взгляд человека воспринимается животным как акт агрессии и призыв к схватке, что может спровоцировать атаку.

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Никита Кротов

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