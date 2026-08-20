Биолог рассказал, почему медведи все чаще начали выходить к людям

20 августа 2026, 23:51

Биолог Кудактин: для контроля популяции медведей нужно на них охотиться

Фото: iStock/JMrocek

Медведи, выходящие к людям, перестали испытывать страх перед человеком, поэтому их надо отстреливать. Такое мнение выразил заслуженный эколог России, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.





В разговоре с RT эксперт отметил, что охотники перестали отстреливать медведей, которые, в свою очередь, поняли, что человек не представляет опасности, и начали выходить к людям. Для контроля популяции этих животных необходимо, чтобы за ними охотились, уверен биолог.





«А животные, которые и так не выходят к человеку, не представляют такой опасности. Медведи должны обитать вдали от человеческого жилья — в этом случае они не придут попрошайничать или нападать на палатки. Люди должны жить в своем пространстве, звери — в своем», — заявил Кудаткин.